В соцсетях сравнили памятник экс-депутату Рады с деревенским туалетом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Львове установили памятник экс-депутату Верховной рады Украины Ирине Фарион на месте ее убийства.
- Пользователи соцсетей сравнили памятник с деревенским туалетом.
- По подозрению в убийстве Фарион задержан 18-летний Вячеслав Зинченко, ему грозит пожизненное заключение.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пользователи соцсетей сравнили установленный во Львове памятник экс-депутату Верховной рады Украины Ирине Фарион, известной своими одиозными антироссийскими высказываниями, с деревенским туалетом.
Фарион застрелили во Львове 19 июля 2024 года. По подозрению в убийстве был задержан 18-летний Вячеслав Зинченко. В декабре 2024 года ему изменили квалификацию преступления на убийство по мотивам национальной нетерпимости, ему грозит пожизненное заключение. Суд на Украине 16 июня в очередной раз продлил арест Зинченко.
Памятник, установленный во Львове на месте убийства Фарион, представляет собой медную коробку с вырезанными словами "язык", "воля", "нация", "сила". Заглянув через вырезанные надписи, можно увидеть некоторые цитаты депутата.
"Туалет с буквой "м" и даже можно подглядывать", - прокомментировала публикацию Львовского городского совета об установке памятника пользовательница соцсети Facebook * Людмила.
"Сделали туалет с ее лозунгами", - написал в комментариях пользователь Егор.
"Памятник в виде сортира - очень символично", - добавил пользователь Дмитрий.
"Можно было сделать в другой форме, чтобы не выглядело как деревенский туалет", - подмечает в комментариях пользовательница Ольга.
Фарион была известна своими националистическими высказываниями. Она не раз призывала применять насилие против украинцев, говорящих на русском языке, называла их "рабами и оккупантами" и заявляла, что они заслуживают только "полной и абсолютной утилизации". В ноябре 2023 года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям. Одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военнослужащих ВСУ.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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