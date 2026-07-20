В соцсетях сравнили памятник экс-депутату Рады с деревенским туалетом

Краткий пересказ от РИА ИИ Во Львове установили памятник экс-депутату Верховной рады Украины Ирине Фарион на месте ее убийства.

Пользователи соцсетей сравнили памятник с деревенским туалетом.

По подозрению в убийстве Фарион задержан 18-летний Вячеслав Зинченко, ему грозит пожизненное заключение.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пользователи соцсетей сравнили установленный во Львове памятник экс-депутату Верховной рады Украины Ирине Фарион, известной своими одиозными антироссийскими высказываниями, с деревенским туалетом.

Фарион застрелили во Львове 19 июля 2024 года. По подозрению в убийстве был задержан 18-летний Вячеслав Зинченко. В декабре 2024 года ему изменили квалификацию преступления на убийство по мотивам национальной нетерпимости, ему грозит пожизненное заключение. Суд на Украине 16 июня в очередной раз продлил арест Зинченко.

Памятник, установленный во Львове на месте убийства Фарион, представляет собой медную коробку с вырезанными словами "язык", "воля", "нация", "сила". Заглянув через вырезанные надписи, можно увидеть некоторые цитаты депутата.

"Туалет с буквой "м" и даже можно подглядывать", - прокомментировала публикацию Львовского городского совета об установке памятника пользовательница соцсети Facebook * Людмила.

"Сделали туалет с ее лозунгами", - написал в комментариях пользователь Егор.

"Памятник в виде сортира - очень символично", - добавил пользователь Дмитрий.

"Можно было сделать в другой форме, чтобы не выглядело как деревенский туалет", - подмечает в комментариях пользовательница Ольга.