Киев стоит за атакой на танкеры на терминале КТК, заявил МИД России

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Киевский режим, несомненно, стоит за атаками на танкеры во время погрузочных работ на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Южной Озерейке (Новороссийск), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В том, что за этим нападением стоит киевский нацистский режим, нет никаких сомнений", - заявила Захарова, комментируя украинские террористические атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.