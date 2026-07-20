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Киев стоит за атакой на танкеры на терминале КТК, заявил МИД России - РИА Новости, 20.07.2026
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16:42 20.07.2026 (обновлено: 16:47 20.07.2026)
Киев стоит за атакой на танкеры на терминале КТК, заявил МИД России

МИД России: Киев стоит за атакой на танкеры на терминале КТК

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что за атаками на танкеры во время погрузочных работ на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Южной Озерейке стоит Киевский режим.
  • Она назвала атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума украинскими террористическими атаками.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Киевский режим, несомненно, стоит за атаками на танкеры во время погрузочных работ на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Южной Озерейке (Новороссийск), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В том, что за этим нападением стоит киевский нацистский режим, нет никаких сомнений", - заявила Захарова, комментируя украинские террористические атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.
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