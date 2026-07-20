Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Рады Скороход утверждает, что при Федорове техника для ВСУ закупалась по завышенной втрое цене.

14 июля Верховная рада проголосовала за увольнение Юлии Свириденко с поста премьера, что повлекло за собой отставку всего кабмина, включая министра обороны Михаила Федорова.

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Техника для ВСУ в бытность Михаила Федорова министром обороны Украины закупалась по завышенной втрое цене, утверждает депутат Рады Анна Скороход.

"Вы говорите, что Федоров поборол коррупцию… Вопрос в том, какие цены устанавливались на тендерах... Умноженные на три с квадроциклами. Закупали по 4,3 тысячи в Китае, продавали нам по 12 тысяч долларов при Федорове через тендер", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу Liberty UA.