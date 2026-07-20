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В Раде рассказали о коррупционных схемах при Федорове - РИА Новости, 20.07.2026
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14:09 20.07.2026
В Раде рассказали о коррупционных схемах при Федорове

Депутат Рады Скороход: техника для ВСУ закупалась по завышенной втрое цене

© AP Photo / Dan BashakovМихаил Федоров во время брифинга в Киеве
Михаил Федоров во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Михаил Федоров во время брифинга в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Рады Скороход утверждает, что при Федорове техника для ВСУ закупалась по завышенной втрое цене.
  • 14 июля Верховная рада проголосовала за увольнение Юлии Свириденко с поста премьера, что повлекло за собой отставку всего кабмина, включая министра обороны Михаила Федорова.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Техника для ВСУ в бытность Михаила Федорова министром обороны Украины закупалась по завышенной втрое цене, утверждает депутат Рады Анна Скороход.
"Вы говорите, что Федоров поборол коррупцию… Вопрос в том, какие цены устанавливались на тендерах... Умноженные на три с квадроциклами. Закупали по 4,3 тысячи в Китае, продавали нам по 12 тысяч долларов при Федорове через тендер", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу Liberty UA.
Владимир Зеленский 12 июля заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил его в провале реформы военкоматов. Верховная рада 14 июля проголосовала за увольнение Юлии Свириденко с поста премьера, что автоматически повлекло за собой отставку всего кабмина.
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