В Сумах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы.
- В части Сумской области звучал сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Сумской области.
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Спустя некоторое время телеканал сообщил еще об одном взрыве в городе.
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