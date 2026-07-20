В Сумах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы.

В части Сумской области звучал сигнал воздушной тревоги.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Сумской области

"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".