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В США сделали громкое заявление о переговорах по Украине - РИА Новости, 20.07.2026
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10:59 20.07.2026
В США сделали громкое заявление о переговорах по Украине

Кортес: Украине нужен мир, чтобы лишить Зеленского власти

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес заявил, что достигнутый в результате переговоров мир на Украине лишит Владимира Зеленского власти.
  • На прошлой неделе из-за очередного решения Зеленского сменить правительство на Украине в стране вспыхнули протесты.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Достигнутый в результате переговоров мир на Украине лишит Владимира Зеленского власти, заявил бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес.
«

"Украине нужен мир, достигнутый путем переговоров, а затем выборы, которые сменят этого коррумпированного автократа и положат конец несправедливой зависимости от американских налогоплательщиков", — написал он в социальной сети X, комментируя политический скандал на Украине.

На прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабинет министров, включая главу военного ведомства Михаила Федорова. По словам нардепа Ярослава Железняка, его обвинили в провале реформы военкоматов. На этом фоне в Киеве и других городах проходят митинги в поддержку бывшего чиновника и против главкома ВСУ Александра Сырского.
Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
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