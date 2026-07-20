В США сделали громкое заявление о переговорах по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес заявил, что достигнутый в результате переговоров мир на Украине лишит Владимира Зеленского власти.
- На прошлой неделе из-за очередного решения Зеленского сменить правительство на Украине в стране вспыхнули протесты.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Достигнутый в результате переговоров мир на Украине лишит Владимира Зеленского власти, заявил бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес.
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"Украине нужен мир, достигнутый путем переговоров, а затем выборы, которые сменят этого коррумпированного автократа и положат конец несправедливой зависимости от американских налогоплательщиков", — написал он в социальной сети X, комментируя политический скандал на Украине.
На прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабинет министров, включая главу военного ведомства Михаила Федорова. По словам нардепа Ярослава Железняка, его обвинили в провале реформы военкоматов. На этом фоне в Киеве и других городах проходят митинги в поддержку бывшего чиновника и против главкома ВСУ Александра Сырского.
Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.