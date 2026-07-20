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В трех украинских областях частично пропал свет - РИА Новости, 20.07.2026
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В трех украинских областях частично пропал свет

В Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей частично пропал свет

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях частично пропало электричество.
  • Причина — повреждение энергетической инфраструктуры.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Часть абонентов осталась без электроснабжения в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в понедельник национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть обесточенные абоненты в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявлял, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки. Кроме того, в последнее время по всей стране вводятся графики отключений света, а в ряде регионов и экстренные.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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