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Удары ВС России по украинским судам поразили журналиста - РИА Новости, 20.07.2026
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Удары ВС России по украинским судам поразили журналиста

Журналист Боуз: из-за российских ракетных ударов Украину ждет тяжелая зима

© Фото : соцсетиВ Одессе после взрыва вспыхнул крупный пожар
В Одессе после взрыва вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : соцсети
В Одессе после взрыва вспыхнул крупный пожар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что российские войска продолжают топить украинские суда.
  • По его словам, из-за российских ракетных ударов Украину ждет очень суровая зима
  • Российские войска поразили объекты инфраструктуры в порту Одесса, а также контейнеровоз в порту Черноморск во время разгрузки боеприпасов и судно с грузами для украинской армии в районе острова Змеиный.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украину ждет очень суровая зима из-за российских ракетных ударов по судам и инфраструктуре, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Россия продолжает топить украинские суда, доставляющие военные грузы в Одессу и другие порты. Это вместе с ударами по логистике, автозаправкам и линиям снабжения означает, что Украина столкнется с самой тяжелой зимой", — написал он.
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Накануне Минобороны сообщило, что российские войска поразили в порту Одесса объекты инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а в порту Черноморск Одесской области — контейнеровоз во время разгрузки боеприпасов. При этом в районе острова Змеиный под удар попало судно с грузами для украинской армии.
Позже ведомство сообщило о продолжении атак. Беспилотники поразили судно с грузами военного назначения в порту Южный и еще два судна, стоявших на рейде в порту Одесса.
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