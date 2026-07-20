Удары ВС России по украинским судам поразили журналиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что российские войска продолжают топить украинские суда.
- По его словам, из-за российских ракетных ударов Украину ждет очень суровая зима
- Российские войска поразили объекты инфраструктуры в порту Одесса, а также контейнеровоз в порту Черноморск во время разгрузки боеприпасов и судно с грузами для украинской армии в районе острова Змеиный.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украину ждет очень суровая зима из-за российских ракетных ударов по судам и инфраструктуре, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска поразили в порту Одесса объекты инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а в порту Черноморск Одесской области — контейнеровоз во время разгрузки боеприпасов. При этом в районе острова Змеиный под удар попало судно с грузами для украинской армии.
Позже ведомство сообщило о продолжении атак. Беспилотники поразили судно с грузами военного назначения в порту Южный и еще два судна, стоявших на рейде в порту Одесса.
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8 июля, 08:00