Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что ВСУ не смогут противостоять российским войскам ни на одном из направлений.
- Уилкерсон предположил, что Европе придется пересмотреть свою политику в отношении Украины.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ВСУ не смогут противостоять российским войскам ни на одном из направлений, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
"Украина, похоже, попадает в критическую ситуацию. <…> Потому что действия России <…> полностью лишают ее шансов по всем направлениям", — отметил он.
При этом Уилкерсон предположил, что Европе, сделавшей ставку на Украину, так или иначе придется пересмотреть свою политику.
"В итоге мы увидим Европу, потерявшую рассудок, заявлявшую, что она собирается сделать очень многое для Украины. Но сделает ли она это на самом деле? Примут ли Украину в НАТО? Даже поляки пересматривают свои отношения с Украиной. Серьезно пересматривают, как и давно следовало бы", — добавил он.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 1,5 тысяч военнослужащих.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.