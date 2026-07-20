"Лишили шансов". На Западе заявили о радикальном изменении ситуации для ВСУ

"В итоге мы увидим Европу, потерявшую рассудок, заявлявшую, что она собирается сделать очень многое для Украины. Но сделает ли она это на самом деле? Примут ли Украину в НАТО? Даже поляки пересматривают свои отношения с Украиной. Серьезно пересматривают, как и давно следовало бы", — добавил он.