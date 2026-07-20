Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве прогремел взрыв, сообщил мэр города Александр Сенкевич.
- В Николаевской области объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"В Николаеве слышен взрыв", - написал Сенкевич в своем Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области объявлена воздушная тревога.
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22 июня 2022, 17:18