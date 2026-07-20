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"Это плохо кончится". В США забили тревогу из-за действий ЕС на Украине - РИА Новости, 20.07.2026
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05:04 20.07.2026 (обновлено: 05:06 20.07.2026)
"Это плохо кончится". В США забили тревогу из-за действий ЕС на Украине

Профессор Миршаймер: Западу нужны стратеги, чтобы избежать войны с Россией

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоенные НАТО из США и Литвы
Военные НАТО из США и Литвы - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военные НАТО из США и Литвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что к власти на Западе должны прийти люди со стратегическим мышлением, чтобы избежать ядерной катастрофы.
  • Джон Миршаймер считает, что ситуация в зоне СВО становится опасной из-за возможного усиления давления со стороны европейцев и ответного давления со стороны России.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. К власти на Западе должны прийти люди, обладающие стратегическим мышлением, чтобы избежать ядерной катастрофы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Угрожать России — значит, рисковать катастрофой, ведь это страна, до зубов вооруженная ядерным оружием. Идея, что мы можем выбить Россию из числа великих держав и нам за это ничего не будет, — почему в это вообще кто-то верит? <…> Чтобы избежать катастрофы, в США и Европе нужна элита, умеющая мыслить стратегически", — отметил он.
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Особенно риски из-за политики западных стран прослеживаются в зоне СВО, считает эксперт.
"Русские побеждают в конфликте, <…> они наступают и добиваются успеха. <…> Если украинцы начнут активно сдавать позиции, что сделают европейцы? <…> Можно представить, что им придется усилить давление, и русским тогда тоже придется усилить давление. <…> Это очень опасная ситуация, <…> и это может очень плохо кончиться", — заключил профессор.
Москва не раз подчеркивала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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В миреЕвропаСШАУкраинаРоссияДжон МиршаймерЧикагский университетНАТО
 
 
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