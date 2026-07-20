"Русские побеждают в конфликте, <…> они наступают и добиваются успеха. <…> Если украинцы начнут активно сдавать позиции, что сделают европейцы? <…> Можно представить, что им придется усилить давление, и русским тогда тоже придется усилить давление. <…> Это очень опасная ситуация, <…> и это может очень плохо кончиться", — заключил профессор.

Москва не раз подчеркивала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.