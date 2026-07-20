Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что у Владимира Зеленского нет желания допускать до власти альтернативных игроков.
- Мирошник отметил, что Зеленский не хочет допускать к власти в том числе тех, у кого есть связи на Западе.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский не желает допускать до власти альтернативных игроков, особенно тех, у кого есть связи на Западе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"У Зеленского нет ни малейшего желания допускать к власти альтернативных игроков, тем более имеющих связи на Западе. То есть он с таким усердием выжигал всю политическую поляну вокруг себя не для того, чтобы сейчас вырастить там нового конкурента", - сказал Мирошник.
Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство. Шестнадцатого июля Рада утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.