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Зеленский не желает допускать до власти других игроков, заявили в МИД - РИА Новости, 20.07.2026
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02:46 20.07.2026 (обновлено: 06:37 20.07.2026)
Зеленский не желает допускать до власти других игроков, заявили в МИД

Мирошник: Зеленский не желает допускать до власти игроков со связями на Западе

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что у Владимира Зеленского нет желания допускать до власти альтернативных игроков.
  • Мирошник отметил, что Зеленский не хочет допускать к власти в том числе тех, у кого есть связи на Западе.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский не желает допускать до власти альтернативных игроков, особенно тех, у кого есть связи на Западе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Зеленского нет ни малейшего желания допускать к власти альтернативных игроков, тем более имеющих связи на Западе. То есть он с таким усердием выжигал всю политическую поляну вокруг себя не для того, чтобы сейчас вырастить там нового конкурента", - сказал Мирошник.
Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство. Шестнадцатого июля Рада утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
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