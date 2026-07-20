В Британии забили тревогу из-за удара России по Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что в ходе последней ракетной атаки России на Киев использовались сверхзвуковые и гиперзвуковые ракеты наземного базирования.

Украинская армия не смогла ничего противопоставить этому удару из-за минимального времени предупреждения.

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинцам было крайне сложно среагировать на последнюю ракетную атаку России на Киев, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире Украинцам было крайне сложно среагировать на последнюю ракетную атаку России на Киев, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала

"У последнего массированного ракетного удара России по Киеву есть важная особенность. <…> Говорят, это самый крупный ракетный удар по столице Украины с начала СВО. <…> Но меня поразил не столько масштаб, сколько то, что все запущенные прошлой ночью по Киеву ракеты были наземного базирования. <…> Это важно, потому что эти ракеты, движущиеся со сверхзвуковой <…> или гиперзвуковой скоростью, <…> достигают своих целей с предупреждением всего за несколько минут", — отметил он.

По словам Меркуриса, армия противника не смогла ничего противопоставить этому удару.

"Сам факт взлета бомбардировщиков <…> уже предупреждает Украину о готовящемся ударе. <…> И очевидно, что сокращение времени предупреждения значительно затрудняет украинцам реагирование на удары", — уточнил эксперт.

Накануне Минобороны сообщило о мощных ударах по военным целям в Киеве. Как пишет издание "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО.