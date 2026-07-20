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В Британии забили тревогу из-за удара России по Киеву - РИА Новости, 20.07.2026
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02:19 20.07.2026 (обновлено: 12:18 20.07.2026)
В Британии забили тревогу из-за удара России по Киеву

Аналитик Меркурис: у Украины не было времени среагировать на удар по Киеву

© REUTERS / Gleb GaranichМомент удара по военным целям в Киеве, Украина
Момент удара по военным целям в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Момент удара по военным целям в Киеве, Украина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что в ходе последней ракетной атаки России на Киев использовались сверхзвуковые и гиперзвуковые ракеты наземного базирования.
  • Украинская армия не смогла ничего противопоставить этому удару из-за минимального времени предупреждения.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинцам было крайне сложно среагировать на последнюю ракетную атаку России на Киев, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"У последнего массированного ракетного удара России по Киеву есть важная особенность. <…> Говорят, это самый крупный ракетный удар по столице Украины с начала СВО. <…> Но меня поразил не столько масштаб, сколько то, что все запущенные прошлой ночью по Киеву ракеты были наземного базирования. <…> Это важно, потому что эти ракеты, движущиеся со сверхзвуковой <…> или гиперзвуковой скоростью, <…> достигают своих целей с предупреждением всего за несколько минут", — отметил он.
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По словам Меркуриса, армия противника не смогла ничего противопоставить этому удару.
"Сам факт взлета бомбардировщиков <…> уже предупреждает Украину о готовящемся ударе. <…> И очевидно, что сокращение времени предупреждения значительно затрудняет украинцам реагирование на удары", — уточнил эксперт.
Накануне Минобороны сообщило о мощных ударах по военным целям в Киеве. Как пишет издание "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО.
Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель как в украинской столице, так и на всей территории страны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияракетный ударАлександр МеркурисСтрана.ua
 
 
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