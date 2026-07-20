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Азаров заявил о репрессиях киевского режима на Украине - РИА Новости, 20.07.2026
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01:42 20.07.2026
Азаров заявил о репрессиях киевского режима на Украине

Экс-премьер Украины Азаров: киевский режим держит свой народ в условиях террора

© РИА Новости / Сергей ТышковецНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Тышковец
Николай Азаров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевский режим держит народ в условиях террора и репрессий.
  • По словам Азарова, в Украине применяются жесткие меры, такие как силовая мобилизация, избиение и запугивание людей.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Руководство киевского режима держит народ в условиях террора и репрессий, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Сейчас киевский режим – это террористический, абсолютно карательный режим, который держит свой народ в условиях террора и репрессий. Когда можно за неосторожное слово получить 15 лет тюрьмы", - сказал он.
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Говоря о крайне жестких мерах, применяемых украинскими властями по отношению к своему народу, Азаров отметил силовую мобилизацию, избиение и запугивание людей.
Ранее также сообщалось, что киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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