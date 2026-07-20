Минобороны показало кадры уничтожения железнодорожных составов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России опубликовало видео ударов "Геранями" по железнодорожным составам ВСУ в Запорожской области.
- В МО отметили, что регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры нарушают транспортную логистику ВСУ.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео ударов "Геранями" по железнодорожным составам ВСУ, используемым для доставки грузов военного назначения в Запорожской области.
Согласно сообщению российского оборонного ведомства, на опубликованных кадрах объективного контроля показана серия ударов расчетами беспилотных летательных аппаратов "Герань" по железнодорожным составам ВСУ, используемым для доставки грузов военного назначения в Запорожской области.
"Регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивов, задействованных с снабжении войск, нарушают транспортную логистику ВСУ". - отметили в МО.