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Минобороны показало кадры уничтожения железнодорожных составов ВСУ - РИА Новости, 20.07.2026
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12:24 20.07.2026 (обновлено: 12:29 20.07.2026)
Минобороны показало кадры уничтожения железнодорожных составов ВСУ

МО РФ показало удары по железнодорожным составам ВСУ в Запорожской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России опубликовало видео ударов "Геранями" по железнодорожным составам ВСУ в Запорожской области.
  • В МО отметили, что регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры нарушают транспортную логистику ВСУ.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео ударов "Геранями" по железнодорожным составам ВСУ, используемым для доставки грузов военного назначения в Запорожской области.
Согласно сообщению российского оборонного ведомства, на опубликованных кадрах объективного контроля показана серия ударов расчетами беспилотных летательных аппаратов "Герань" по железнодорожным составам ВСУ, используемым для доставки грузов военного назначения в Запорожской области.
"Регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивов, задействованных с снабжении войск, нарушают транспортную логистику ВСУ". - отметили в МО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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