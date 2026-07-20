Путин поручил усовершенствовать требования к нагрузке на учителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать требования к режиму рабочего времени учителей.
- Правительству РФ необходимо в 6-месячный срок обеспечить совершенствование требований к объему учебной нагрузки учителей.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать требования к режиму рабочего времени и объему нагрузки на учителей, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок обеспечить: совершенствование требований к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки", - говорится в тексте указа.