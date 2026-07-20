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Российские ученые нашли четыре признака старения сердца - РИА Новости, 20.07.2026
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16:59 20.07.2026 (обновлено: 17:18 20.07.2026)
Российские ученые нашли четыре признака старения сердца

Ученые Сеченовского университета нашли четыре признака старения сердца

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабота в лаборатории
Работа в лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты Сеченовского университета впервые детально описали, как меняется миокард с возрастом, и выделили четыре ключевых признака клеточного старения сердца.
  • Среди признаков старения сердца — накопление липофусцина (так называемого «пигмента старения») в клетках сердечной мышцы, наличие амитосенсцентных клеток, уменьшение количества капилляров и особенности воспалительного процесса.
  • Открытие может изменить подход к диагностике и лечению сердечных заболеваний, а в будущем поможет предотвращать фатальные изменения в сердце.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Специалисты Сеченовского университета нашли четыре признака старения сердца, это поможет подбирать пациентам персонализированное лечение, а в будущем позволит замедлять возрастное разрушение миокарда, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Ученые Сеченовского университета впервые детально описали, как именно меняется миокард с возрастом, и выделили четыре ключевых признака клеточного старения сердца. Это открытие может изменить подход к диагностике и лечению сердечных заболеваний, а в будущем поможет предотвращать фатальные изменения в самой важной мышце человека", - рассказали в вузе.
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В пресс-службе уточнили, что ученые изучили состояние клеток сердца у людей с хроническим миокардитом - воспалением сердечной мышцы. В исследовании приняли участие пациенты Факультетской терапевтической клиники имени В.Н. Виноградова Сеченовского университета. Их разделили на четыре группы: пожилых (старше 60 лет) и молодых (до 59 лет), с перенесенным COVID‑19 и без. У всех взяли эндомиокардиальную биопсию - маленький кусок ткани, в котором можно изучить изменения на уровне клеток.
"Исследователи выявили четыре маркера, указывающие на биологическое старение сердца. Первый – это клеточный "мусор". В кардиомиоцитах – клетках, из которых состоит сердечная мышца, качающая кровь, – с возрастом накапливается липофусцин, который еще называют "пигментом старения"... В среднем, у пожилых пациентов обнаружили в три раза больше липофусцина, чем у молодых", - уточнили в вузе.
В пресс-службе добавили, что второй признак старения сердца - амитосенсцентные клетки, которые перестают делиться, но не умирают. "Из-за накопившихся в течение жизни генетических поломок особенно активно начинает работать ген p16, который кодирует одноименный белок", - пояснила ассистент Института клинической морфологии и цифровой патологии Анна Акулова.
Так, у пожилых пациентов экспрессия, то есть выработка p16 была значительно выше, особенно много таких клеток было у тех, кто переболел COVID‑19, рассказали в пресс-службе.
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"Третьим признаком клеточного старения стало уменьшение количества капилляров – мелких сосудов, по которым к клеткам поступают кислород и питание. У молодых пациентов их было больше. Причем особенно большое количество капилляров обнаружили, как ни странно, у пациентов, переболевших COVID‑19", - добавили в вузе.
Четвертым маркером старения сердца стало само воспаление, которое у пожилых выглядело иначе, чем у молодых, уточнили в вузе. У юных пациентов с миокардитом в ткани сердца было в два раза больше Т-лимфоцитов (клеток иммунитета, которые атакуют возбудителя), а у возрастных иммунный ответ был вялым, но воспаление при этом не проходило, а становилось хроническим. Оно не дает сердцу восстанавливаться и постепенно разрушает его, заключили специалисты.
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