В Тюмени разработают нейросетевую модель для проектирования зданий

Краткий пересказ от РИА ИИ Тюменский индустриальный университет разрабатывает генеративную нейросетевую модель для проектирования зданий с учетом особенностей региональной архитектуры.

Алгоритмы научат "понимать" культурный и исторический контекст на примере Тюмени, для этого оцифруют более тысячи изображений старинных объектов.

Проект рассчитан на три года и реализуется на грант Российского научного фонда, его материалы могут быть использованы в учебном процессе, коммерческих и туристических целях, а методика масштабируется на другие исторические города России.

ТЮМЕНЬ, 20 июл – РИА Новости. Ученые Тюменского индустриального университета разработают генеративную нейросетевую модель для проектирования зданий с учетом особенностей архитектуры конкретного региона, сообщила РИА Новости пресс-служба вуза.

По информации эксперта в области параметрического проектирования и нейросетей Ивана Велижанина, мнение которого приводит пресс-служба, существующие универсальные нейросетевые решения пока зачастую "стилистически слепы" к локальной специфике и не всегда способны работать с культурным контекстом конкретной территории.

"Команда университета под руководством кандидата архитектуры, заместителя директора по науке и инновациям Института архитектуры и дизайна Марии Гайдук разработает генеративную нейросетевую модель для сохранения архитектурной идентичности городской среды (на примере Тюмени )", - сказали в пресс-службе.

Разработчики планируют научить алгоритмы "понимать" культурный и исторический контекст. Они сформируют базу данных архитектурного наследия Тюмени, для которой оцифруют более тысячи изображений старинных объектов и проведут параметрическую разметку их стилистических особенностей, отражающих узнаваемый архитектурный код города.

По задумке авторов проекта, уточнили в вузе, такой подход позволит создавать не копии исторических зданий, а современные концепции, стилистически связанные с городской средой и учитывающие региональные особенности. В дальнейшем технологию можно будет применять в учебном процессе и в коммерческих, туристических целях.

Проект, по данным пресс-служба, рассчитан на три года и будет реализован на грант Российского научного фонда . Помимо Гайдук и Велижанина, в междисциплинарной команде проекта работают молодые исследователи Каролина Туранская, совмещающая компетенции в сфере ИИ, архитектуры и культурологии, и Кира Колесникова, специализирующаяся на архитектурной визуализации.

В вузе отметили, что материалы проекта смогут использовать не только ученые, преподаватели, но и проектные организации, городские службы, а в перспективе и коммерческие структуры для создания ИИ-ассистентов для архитекторов.