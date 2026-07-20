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В Тюмени разработают нейросетевую модель для проектирования зданий - РИА Новости, 20.07.2026
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Наука
 
10:28 20.07.2026 (обновлено: 10:29 20.07.2026)
В Тюмени разработают нейросетевую модель для проектирования зданий

В Тюмени создадут нейросеть для проектирования зданий на основе культурного кода

© Фото предоставлено пресс-службой Тюменского индустриального университетаУченые Тюменского индустриального университета
Ученые Тюменского индустриального университета - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Тюменского индустриального университета
Ученые Тюменского индустриального университета
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тюменский индустриальный университет разрабатывает генеративную нейросетевую модель для проектирования зданий с учетом особенностей региональной архитектуры.
  • Алгоритмы научат "понимать" культурный и исторический контекст на примере Тюмени, для этого оцифруют более тысячи изображений старинных объектов.
  • Проект рассчитан на три года и реализуется на грант Российского научного фонда, его материалы могут быть использованы в учебном процессе, коммерческих и туристических целях, а методика масштабируется на другие исторические города России.
ТЮМЕНЬ, 20 июл – РИА Новости. Ученые Тюменского индустриального университета разработают генеративную нейросетевую модель для проектирования зданий с учетом особенностей архитектуры конкретного региона, сообщила РИА Новости пресс-служба вуза.
По информации эксперта в области параметрического проектирования и нейросетей Ивана Велижанина, мнение которого приводит пресс-служба, существующие универсальные нейросетевые решения пока зачастую "стилистически слепы" к локальной специфике и не всегда способны работать с культурным контекстом конкретной территории.
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"Команда университета под руководством кандидата архитектуры, заместителя директора по науке и инновациям Института архитектуры и дизайна Марии Гайдук разработает генеративную нейросетевую модель для сохранения архитектурной идентичности городской среды (на примере Тюмени)", - сказали в пресс-службе.
Разработчики планируют научить алгоритмы "понимать" культурный и исторический контекст. Они сформируют базу данных архитектурного наследия Тюмени, для которой оцифруют более тысячи изображений старинных объектов и проведут параметрическую разметку их стилистических особенностей, отражающих узнаваемый архитектурный код города.
По задумке авторов проекта, уточнили в вузе, такой подход позволит создавать не копии исторических зданий, а современные концепции, стилистически связанные с городской средой и учитывающие региональные особенности. В дальнейшем технологию можно будет применять в учебном процессе и в коммерческих, туристических целях.
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Проект, по данным пресс-служба, рассчитан на три года и будет реализован на грант Российского научного фонда. Помимо Гайдук и Велижанина, в междисциплинарной команде проекта работают молодые исследователи Каролина Туранская, совмещающая компетенции в сфере ИИ, архитектуры и культурологии, и Кира Колесникова, специализирующаяся на архитектурной визуализации.
В вузе отметили, что материалы проекта смогут использовать не только ученые, преподаватели, но и проектные организации, городские службы, а в перспективе и коммерческие структуры для создания ИИ-ассистентов для архитекторов.
Также, обратили внимание в пресс-службе, возможно масштабирование методики на другие исторические города России. Это позволит сформировать единый каталог "Архитектурных кодов России" – систему цифровых профилей, которая поможет сохранять уникальные облики городов в условиях активного градостроительного развития.
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