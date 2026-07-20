Жителям Тюмени рекомендовали кипятить воду перед употреблением

ТЮМЕНЬ, 20 июл – РИА Новости. Жителям Тюмени рекомендуется кипятить воду перед употреблением из-за запаха и привкуса, которые появились на фоне повышения уровня воды в реке Тура, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Лабораторный контроль за водой в реке Тура и питьевой водой в разводящей сети установлен с 16 июля из-за паводка. Исследования проводятся ежедневно, в том числе на показатель "индекс токсичности" в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области".