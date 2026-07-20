Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителям Тюмени рекомендовали кипятить воду перед употреблением из-за ухудшения ее запаха и привкуса.
- Из-за паводка исследования воды проводятся ежедневно.
ТЮМЕНЬ, 20 июл – РИА Новости. Жителям Тюмени рекомендуется кипятить воду перед употреблением из-за запаха и привкуса, которые появились на фоне повышения уровня воды в реке Тура, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Лабораторный контроль за водой в реке Тура и питьевой водой в разводящей сети установлен с 16 июля из-за паводка. Исследования проводятся ежедневно, в том числе на показатель "индекс токсичности" в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области".
"Вода соответствует нормативам по показателям безопасности и не оказывает токсического действия, содержание тяжелых металлов не превышает предельно-допустимые концентрации. В связи с несоответствием питьевой воды по органолептическим показателям (запах, привкус) рекомендуется кипятить воду в открытой емкости перед употреблением", - сообщается на сайте ведомства.
Ранее в администрации Тюмени сообщали, что подаваемая в город вода полностью безопасна. Для этого на очистных сооружениях в десять раз увеличили дозировку порошкового угля и скорректировали пропорции реагентов. Процесс очистки круглосуточно регулируется в зависимости от показателей исходной воды.