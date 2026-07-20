Турнир в честь 20-летия ОЭЗ Москвы прошел в Доме русского бильярда

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Свыше 60 спортсменов из более чем 15 предприятий-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" сразились в турнире, посвященном 20-летию площадки, в Доме русского бильярда, рассказал министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Сегодня в ОЭЗ “Технополис Москва” трудится более 33 тысяч человек. По поручению (мэра Москвы — ред.) Сергея Собянина мы уделяем особое внимание организации комфортных условий для работников предприятий. Это и благоустройство прилегающих территорий, и развитие социальной инфраструктуры, и проведение различных мероприятий. Ежегодно для сотрудников организуют свыше 200 событий — от деловых до спортивных. В рамках 20-летия ОЭЗ прошел турнир по бильярду, который объединил команды более чем 15 компаний-резидентов", — приводит слова Гарбузова пресс-служба особой экономической зоны "Технополис Москва".

Событие состоялось в стиле ретрофутуризма 20 века. Гостям показывали интерактивный спектакль по мотивам произведения Айзека Азимова "Бильярдный шар". Участники турнира также могли поучаствовать в автограф-сессии чемпиона мира по бильярду Юрия Пащинского.

В ОЭЗ "Технополис Москва" регулярно проходят спортивные и культурные мероприятия. Так, в июне четвертый год подряд на площадке началось открытое первенство по мини-футболу с участием 20 команд. Кроме того, в ОЭЗ Москвы сотрудники предприятий-резидентов могут заниматься теннисом, йогой и зумбой, а зимой для них открыты бесплатные уличные "Технокатки".

ОЭЗ столицы за время своего существования превратилась в основной центр российской промышленности, определяющий технологическую независимость страны. На данный момент особая экономическая зона насчитывает свыше 240 высокотехнологичных компаний на своих 10 площадках. Предприятия представляют такие отрасли, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.