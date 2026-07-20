ЦИК не получил ни одной жалобы о нарушении закона о выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ходе избирательной кампании 2026 года в ЦИК России не поступило ни одной жалобы о нарушении норм законодательства о выборах.
- С начала избирательной кампании в ЦИК поступили 546 обращений, большинство из которых касались запросов различной информации и вопросов реализации активного избирательного права граждан.
- Глава ЦИК России отметила интерес граждан к избирательной системе на всех уровнях выборов.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ЦИК России в ходе избирательной кампании 2026 года не получил ни одной жалобы о нарушении норм законодательства о выборах, сообщила в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
«
"Что касается текущей избирательной кампании, на данный момент именно жалоб о нарушении норм законодательства о выборах, в том числе о нарушении прав кандидатов, требующих рассмотрения на заседании ЦИК России, не поступило ни одной", - сказала она.
Враги России "съехали с катушек", заявила Памфилова
24 июня, 13:51
Памфилова отметила, что всего с начала избирательной кампании по выборам, назначенным на 20 сентября 2026 года, в ЦИК поступили 546 обращений. Большинство из них касались запросов различной информации, вопросов реализации активного избирательного права граждан, связанных в том числе с предстоящим дистанционным электронным голосованием, а также требовали разъяснения закона.
«
"Помимо федеральной кампании, проводятся еще региональные и муниципальные избирательные кампании, и в своих обращениях заявители затрагивают различные вопросы избирательных кампаний абсолютно всех уровней. Такой интерес у наших сограждан к избирательной системе не может не радовать", - добавила глава ЦИК России.
Памфилова подчеркнула, что Центризбирком в работе с обращениями граждан старается проявлять персонализированный подход, при этом соблюдая все требования законодательства.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего в единый день голосования 2026 года запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.