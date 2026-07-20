РИА Новости и ЦИК опубликовали интерактивную карту о выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральная избирательная комиссия РФ и РИА Новости публикуют информационный проект с интерактивной картой о выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва.

Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября.

Интерактивная карта доступна пользователям на сайте ria.ru и является продолжением инфографики, посвященной новым границам одномандатных избирательных округов.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ и РИА Новости публикуют информационный проект с интерактивной картой о выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва.

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

Интерактивная карта доступна пользователям на сайте ria.ru . Проект стал продолжением инфографики, посвященной новым границам одномандатных избирательных округов, которая была подготовлена и опубликована в 2025 году.

"В прошлом году был создан чрезвычайно полезный для всех заинтересованных участников избирательного процесса информационный проект "Как менялись границы избирательных округов России" с интерактивной картой. В этом году проект получил свое закономерное продолжение", - сказала РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Проект "Все о выборах депутатов Государственной Думы" поможет узнать, как формируется Госдума и какие возможности реализации избирательного права есть у россиян, а также получить информацию о статусе кандидатов, участвующих в выборах как по одномандатным округам, так и по федеральным спискам.

Информация о ходе кампании будет обновляться ежедневно, проект позволит отследить путь каждого кандидата от выдвижения до голосования, получить данные о явке избирателей и итогах избирательного процесса.