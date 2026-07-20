РИА Новости и ЦИК опубликовали интерактивную карту о выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральная избирательная комиссия РФ и РИА Новости публикуют информационный проект с интерактивной картой о выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва.
- Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября.
- Интерактивная карта доступна пользователям на сайте ria.ru и является продолжением инфографики, посвященной новым границам одномандатных избирательных округов.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ и РИА Новости публикуют информационный проект с интерактивной картой о выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Интерактивная карта доступна пользователям на сайте ria.ru. Проект стал продолжением инфографики, посвященной новым границам одномандатных избирательных округов, которая была подготовлена и опубликована в 2025 году.
"В прошлом году был создан чрезвычайно полезный для всех заинтересованных участников избирательного процесса информационный проект "Как менялись границы избирательных округов России" с интерактивной картой. В этом году проект получил свое закономерное продолжение", - сказала РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Проект "Все о выборах депутатов Государственной Думы" поможет узнать, как формируется Госдума и какие возможности реализации избирательного права есть у россиян, а также получить информацию о статусе кандидатов, участвующих в выборах как по одномандатным округам, так и по федеральным спискам.
Информация о ходе кампании будет обновляться ежедневно, проект позволит отследить путь каждого кандидата от выдвижения до голосования, получить данные о явке избирателей и итогах избирательного процесса.
Памфилова выразила уверенность, что совместный проект будет полезен не только политологам, студентам, представителям политических партий и журналистам, но и активным избирателям, которые следят за ходом избирательной кампании.