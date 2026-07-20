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Актриса Троянова* пыталась оспорить статус иноагента в Верховном суде - РИА Новости, 20.07.2026
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08:49 20.07.2026
Актриса Троянова* пыталась оспорить статус иноагента в Верховном суде

Признанная иноагентом Троянова пыталась оспорить свой статус в Верховном суде

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкАктриса Яна Троянова*
Актриса Яна Троянова* - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Актриса Яна Троянова*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актриса Яна Троянова*, признанная иноагентом в России, пыталась оспорить свой статус в Верховном суде.
  • Кассационный суд отклонил жалобу Трояновой*, а Верховный суд отказал в передаче жалобы для рассмотрения.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Актриса Яна Троянова*, признанная иноагентом в России, пыталась оспорить свой статус в Верховном суде РФ, указано в судебных материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Второй западный окружной военный суд в ноябре 2025 года заочно приговорил актрису к восьми годам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иноагента и призывы к осуществлению террористической деятельности. Дополнительно суд на четыре года запретил ей администрировать сайты и оштрафовал на 250 тысяч рублей.
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Троянова*, оспаривая статус иноагента, дошла до кассационного суда, но инстанция отклонила ее жалобу, следует из материалов. После этого представитель актрисы обратился в Верховный суд РФ.
"Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании", - указано в материалах.
Причины отказа не сообщаются.
Ранее РИА Новости выяснило из судебных материалов, что во время рассмотрения кассационной жалобы Троянова* убеждала суд, что никогда не получала поддержку и не находилась под иностранным влиянием в каких-либо формах.
Помимо статуса иностранного агента, весной Троянова* оспаривала штраф в 50 тысяч рублей за непредоставление отчетности о своей деятельности, но Мосгорсуд посчитал наказание законным.
Троянова* внесена в перечень террористов и экстремистов, Минюст включил ее в реестр иноагентов в ноябре 2023 года.
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