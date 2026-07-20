Актриса Троянова* пыталась оспорить статус иноагента в Верховном суде

Краткий пересказ от РИА ИИ Актриса Яна Троянова*, признанная иноагентом в России, пыталась оспорить свой статус в Верховном суде.

Кассационный суд отклонил жалобу Трояновой*, а Верховный суд отказал в передаче жалобы для рассмотрения.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Актриса Яна Троянова*, признанная иноагентом в России, пыталась оспорить свой статус в Верховном суде РФ, указано в судебных материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Второй западный окружной военный суд в ноябре 2025 года заочно приговорил актрису к восьми годам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иноагента и призывы к осуществлению террористической деятельности. Дополнительно суд на четыре года запретил ей администрировать сайты и оштрафовал на 250 тысяч рублей.

Троянова *, оспаривая статус иноагента, дошла до кассационного суда, но инстанция отклонила ее жалобу, следует из материалов. После этого представитель актрисы обратился в Верховный суд РФ

"Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании", - указано в материалах.

Причины отказа не сообщаются.

Ранее РИА Новости выяснило из судебных материалов, что во время рассмотрения кассационной жалобы Троянова* убеждала суд, что никогда не получала поддержку и не находилась под иностранным влиянием в каких-либо формах.

Помимо статуса иностранного агента, весной Троянова* оспаривала штраф в 50 тысяч рублей за непредоставление отчетности о своей деятельности, но Мосгорсуд посчитал наказание законным.

Троянова* внесена в перечень террористов и экстремистов, Минюст включил ее в реестр иноагентов в ноябре 2023 года.