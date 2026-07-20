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Трасса Р-280 "Новороссия" находится под полным контролем, заявил Балицкий - РИА Новости, 20.07.2026
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12:34 20.07.2026 (обновлено: 13:11 20.07.2026)
Трасса Р-280 "Новороссия" находится под полным контролем, заявил Балицкий

Балицкий: трасса Р-280 "Новороссия" находится под полным контролем РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные контролируют небо над трассой "Новороссия", снабжающей Крым.
  • В Запорожской области российские бойцы снижают эффективность украинских дронов, применяя постоянно совершенствующиеся средства борьбы с беспилотниками.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские военные контролируют небо над трассой "Новороссия", доложил Владимиру Путину губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем", - сказал он в ходе встречи с президентом.
Глава региона отметил, что российские бойцы значительно снизили эффективность украинских дронов в Запорожской области. Они применяют постоянно совершенствующиеся средства борьбы с беспилотниками.
Балицкий добавил, что в Энергодаре сложилась сложная, но контролируемая ситуация.
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Республика КрымРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВладимир Путин
 
 
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