Трасса Р-280 "Новороссия" находится под полным контролем, заявил Балицкий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные контролируют небо над трассой "Новороссия", снабжающей Крым.
- В Запорожской области российские бойцы снижают эффективность украинских дронов, применяя постоянно совершенствующиеся средства борьбы с беспилотниками.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские военные контролируют небо над трассой "Новороссия", доложил Владимиру Путину губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем", - сказал он в ходе встречи с президентом.
Глава региона отметил, что российские бойцы значительно снизили эффективность украинских дронов в Запорожской области. Они применяют постоянно совершенствующиеся средства борьбы с беспилотниками.
Балицкий добавил, что в Энергодаре сложилась сложная, но контролируемая ситуация.