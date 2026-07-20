Трамп пригрозил Ирану возмездием за каждого убитого американского солдата

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран понесет многократное возмездие за каждого убитого американского солдата.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о гибели двух американских военнослужащих в Иордании при противодействии иранским ракетам и беспилотникам.

Пентагон скрыл информацию о трех ударах Ирана по американским силам в Иордании в июле, в результате которых пострадали десятки военнослужащих и были повреждены несколько вертолетов.

ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран понесет многократное возмездие за каждого убитого американского солдата, добавив, что уже передал соответствующую директиву высшему военному командованию США.

"Каждый раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет платить за это убийство во многократном размере! Эта директива была передана министру обороны Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и каждому военному руководителю", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В субботу Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о гибели двух американских военнослужащих в Иордании во время противодействия иранским ракетам и беспилотникам. Оба военнослужащих входили в состав подразделений по противодействию ракетам.

При этом, как сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников, Пентагон скрыл информацию о трех ударах Ирана по американским силам в Иордании ранее в июле, в результате которых пострадали десятки военнослужащих и были повреждены несколько вертолетов.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.