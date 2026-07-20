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Трамп выступил за ограничение права голосования по почте - РИА Новости, 20.07.2026
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21:30 20.07.2026
Трамп выступил за ограничение права голосования по почте

Трамп выступил за ограничение права американцев голосовать по почте

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп выступил за ограничение права американцев голосовать по почте, предложив разрешить его только гражданам с серьезными заболеваниями, военнослужащим и тем, кто находится в поездках.
  • Трамп призвал республиканцев в палате представителей поддержать бюджетную резолюцию и продвижение законопроекта Save America Act.
  • Законопроект Save America Act обязывает жителей США предъявлять паспорт или свидетельство о рождении при регистрации для участия в федеральных выборах.
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник выступил за ограничение права американцев голосовать по почте, предложив разрешить его только гражданам с серьезными заболеваниями, военнослужащим и тем, кто находится в поездках.
"Нам нужны удостоверения личности с фотографией, подтверждение гражданства и, надеюсь, никаких коррумпированных бюллетеней по почте (кроме случаев болезни, инвалидности, военных или путешествий)", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Президент США призвал всех республиканцев в палате представителей поддержать бюджетную резолюцию, назвав ее важным шагом к принятию бюджета и продвижению законопроекта Save America Act, направленного на ужесточение правил голосования в рамках борьбы Белого дома с нарушениями на выборах.
Законопроект Save America Act обязывает жителей США предъявлять паспорт или свидетельство о рождении при регистрации для участия в федеральных выборах. Инициатива, авторами которой являются республиканцы, призвана исключить из голосования иностранцев и нелегальных мигрантов, которые сейчас во многих штатах могут регистрироваться без предъявления документов.
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