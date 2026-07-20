Трамп выступил за ограничение права голосования по почте

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник выступил за ограничение права американцев голосовать по почте, предложив разрешить его только гражданам с серьезными заболеваниями, военнослужащим и тем, кто находится в поездках.

Законопроект Save America Act обязывает жителей США предъявлять паспорт или свидетельство о рождении при регистрации для участия в федеральных выборах. Инициатива, авторами которой являются республиканцы, призвана исключить из голосования иностранцев и нелегальных мигрантов, которые сейчас во многих штатах могут регистрироваться без предъявления документов.