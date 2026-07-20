Трамп исключил возможность задержания Нетаньяху в США

"Биньямин Нетаньяху ни при каких обстоятельствах не будет арестован, пока он находится в Соединенных Штатах Америки", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В сентябре 2025 года New York Times сообщила, что Мамдани, который тогда был кандидатом на пост мэра Нью-Йорка, заявил, что в случае своего избрания отдаст распоряжение полицейскому управлению Нью-Йорка арестовать премьер-министра Израиля, если тот появится в городе.