Трамп исключил возможность задержания Нетаньяху в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что выясняет законность возможного задержания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в Нью-Йорк.
- Президент США Дональд Трамп исключил возможность задержания Биньямина Нетаньяху на территории Соединенных Штатов.
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полностью исключил возможность задержания премьер-министра Израиля на территории Соединенных Штатов в ответ на заявление мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани.
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"Биньямин Нетаньяху ни при каких обстоятельствах не будет арестован, пока он находится в Соединенных Штатах Америки", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В сентябре 2025 года New York Times сообщила, что Мамдани, который тогда был кандидатом на пост мэра Нью-Йорка, заявил, что в случае своего избрания отдаст распоряжение полицейскому управлению Нью-Йорка арестовать премьер-министра Израиля, если тот появится в городе.
В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и израильского экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.