Трамп заявил, что поговорит с Китаем о якобы вмешательстве Пекина в выборы

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп заявил, что поговорит с Китаем о якобы вмешательстве Пекина в американские выборы.

Посольство КНР в Вашингтоне заявило, что Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США.

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с Китаем о якобы вмешательстве Пекина в американские выборы.

"Ну, посмотрим. Мы с ними поговорим", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможных последствиях для Китая в связи с этими обвинениями.

Ранее Трамп заявил, что в 2020 году Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома.