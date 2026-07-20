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Трамп заявил, что поговорит с Китаем о якобы вмешательстве Пекина в выборы - РИА Новости, 20.07.2026
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04:26 20.07.2026
Трамп заявил, что поговорит с Китаем о якобы вмешательстве Пекина в выборы

Трамп пообещал поговорить с Китаем о якобы вмешательстве Китая в выборы

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что поговорит с Китаем о якобы вмешательстве Пекина в американские выборы.
  • Посольство КНР в Вашингтоне заявило, что Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США.
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с Китаем о якобы вмешательстве Пекина в американские выборы.
"Ну, посмотрим. Мы с ними поговорим", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможных последствиях для Китая в связи с этими обвинениями.
Ранее Трамп заявил, что в 2020 году Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома.
Посольство КНР в Вашингтоне заявило РИА Новости, что Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
СМИ: Трамп в обращении к нации заявит о вмешательстве Китая в выборы
16 июля, 07:01
 
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