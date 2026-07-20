Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что поговорит с Китаем о якобы вмешательстве Пекина в американские выборы.
- Посольство КНР в Вашингтоне заявило, что Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США.
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с Китаем о якобы вмешательстве Пекина в американские выборы.
Ранее Трамп заявил, что в 2020 году Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома.
Посольство КНР в Вашингтоне заявило РИА Новости, что Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США.