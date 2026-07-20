Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп назвал Великобританию нищей страной и призвал начать добычу нефти в Северном море.
- Это один из величайших источников качественной нефти на Земле, заявил Трамп.
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Великобританию нищей страной, призвав в очередной раз Лондон начать добычу нефти в Северном море.
Ранее агентство Блумберг сообщило о том, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен одобрить новые проекты по добыче нефти в Северном море.
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"Это один из величайших источников качественной нефти на Земле, там запасов на сотни лет, причем многое еще даже не разведано, и он превратит Соединенное Королевство из пораженной нищетой катастрофы в одну из богатейших стран мира!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп неоднократно советовал британцам нарастить добычу нефти в Северном море.