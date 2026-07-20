Да как же им не надоест-то? В Штатах опять обвинили Россию в том, что она вмешивается в их выборы. На этот раз опасность подстерегает не президентскую гонку, а выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре.

Вот делать нам больше нечего, право слово. Особенно забавно то, что обвинения прозвучали из уст самого Дональда Трампа . Позвольте, но ведь это именно его, по мнению противников, русские выбрали в 2016-м, а также в 2024 году.

Хиллари Клинтон обвиняла Трампа в связях с Москвой в 2016-м. Ровно ту же чепуху политические противники Трампа — демократы несли в 2020 году и в 2024-м. Были тогда какие-то расследования, все подавали друг на друга в суд, неистово ругались в СМИ. Трамп обвинял Байдена в том, что тот выиграл нечестно, потом в том же самом обвиняли Трампа — и везде, ну буквально везде видели "руку Москвы".

И вот — новый поворот. Не зная границ в своем византийском коварстве, русские опять взламывают американские выборы, только теперь почему-то работают против Трампа и республиканцев. Вы бы там определились уже — за кого мы, на самом деле: за слонов или за ослов.

В компании с русскими оказались китайцы, иранцы и северные корейцы. Китайские спецслужбы якобы украли персональные данные "сотен миллионов американских избирателей" и будут что-то мутить против республиканцев. Иранцы тоже что-то нехорошее затевают. Северные корейцы копают тоннель под Тихим океаном, чтобы 3 ноября массово проголосовать за демократов. Прикиньте, набежит пара десятков миллионов человек — и что ты с ними сделаешь?

Если серьезно, то обвинения в адрес Москвы и наших друзей призваны объяснить грядущее поражение республиканцев на ноябрьских выборах. Возможно, им удастся удержать большинство в сенате, однако палату представителей они обречены потерять. А это значит, что президент США лишится даже той небольшой свободы маневра, которая была у него раньше, и досрочно получит титул "хромая утка".

Признать вину за поражение Белый дом не может, вот и начинаются вечные поиски "руки Москвы". Кто виноват в том, что однопартийцы Трампа проиграют? Разумеется, русские и китайцы.

На самом деле, у президента США был отличный шанс помочь своей партии. Ему достаточно было просто выполнять свои предвыборные обещания. Главное из них было — не начинать новых войн и закончить уже существующие, прежде всего украинский конфликт.

Российская сторона открыто и дружелюбно предложила Трампу взаимовыгодную сделку по Украине в стиле win-win. Вашингтон принуждает к миру Зеленского и европейцев — Россия налаживает экономическое сотрудничество с США. Обе ядерные сверхдержавы гарантируют мир и стратегическую стабильность на планете. Именно про это и была встреча в Анкоридже.

Однако Дональд Трамп этот шанс упустил. Он не сумел закончить украинский конфликт, развязанный предыдущей администрацией США, несмотря на многочисленные обещания это сделать. Поэтому теперь у него нет успехов, которые он мог бы предъявить своим избирателям.

Мало того, Белый дом развязал агрессию против Венесуэлы, похитив ее законного лидера, а чуть позже напал на Иран, где прямо сейчас на глазах всего мира армия и флот США терпят позорное поражение. Уже пошли первые жертвы — раненые и убитые среди американских солдат появились после ответных ударов Ирана по военной базе США в Иордании.

На эту бессмысленную агрессию были потрачены десятки миллиардов долларов. Репутация США была уничтожена их чудовищными по жестокости бомбежками. Что еще хуже — Вашингтон показал себя в этой ситуации слабым и ведомым: слишком очевидно было, что Штатами руководят внешние акторы, в первую очередь элиты Израиля.

Американские избиратели в массе своей не одобряют войну в Иране, но их никто не слушает. Единственным ее результатом для народа стали взлетевшая цена на бензин и новый виток инфляции. Что напоминает о том, что ни одной экономической проблемы США президент-республиканец тоже не решил.