Архангельская область будет развивать добычу и переработку торфа

АРХАНГЕЛЬСК, 20 июл – РИА Новости. Архангельская область намерена развивать сотрудничество с Белоруссией по добыче и переработке торфа для нужд сельского хозяйства и промышленности, сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам оперативного совещания.
Делегация Архангельской области, в состав которой вошли представители регионального министерства науки, высшей школы и научно-технологического развития, Лаверовского центра и предприятия "АГД Даймондс", посетила Белоруссию для знакомства с опытом внедрения в производство результатов научных изысканий в области глубокой переработки торфа.
Как отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Иван Дементьев, регион обладает огромными запасами торфа и опыт белорусских коллег будет способствовать научно-технологическому и экономическому развитию.
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"Запасы торфа в Архангельской области оцениваются более чем в 700 миллионов тонн. У нас в регионе преобладают верховые торфа, наиболее перспективные для изготовления сорбентов и активированного угля, но имеются достаточные запасы переходного и низового торфа, пригодного для создания продуктов сельскохозяйственного назначения", - отметил Дементьев, слова которого приводятся в сообщении.
В Белоруссии представители Архангельской области побывали в Институте природопользования Национальной академии наук, ознакомились с работой лаборатории нефтесорбентов. В филиале института "Экспериментальная база Свислочь" изучили опытно-промышленные установки производства активированного угля и минерально-торфяных гранул – эффективного удобрения из торфа.
Они также посетили предприятия, участвующие в проектах глубокой переработки торфа: "ЧервеньАГРО" и "Зеленоборское". На их базе по патентам Института природопользования производится множество видов продукции из торфа, в том числе гуматы сельскохозяйственного использования – природные стимуляторы роста растений.
По итогам визита в Белоруссию намечены совместные планы по трем направлениям научных исследований в области добычи и переработки торфа: торфогрунты и гуминовые удобрения, сорбент нефтепродуктов на основе торфа, высококачественные активированные угли.
Активированные угли используются для различных целей: для очистки воды питьевого и хозяйственно-бытового назначения, сточных вод, очистки газов, применяемых в промышленности, изготовления средств индивидуальной защиты при работе в загазованной среде, глубокой переработки тяжелых остатков нефти.
Зампред подчеркнул, что вопросы организации научных исследований, необходимых для успешной реализации этих проектов, будут решаться на рабочей группе по биоресурсам и сельскому хозяйству при совете по научно-технологическому развитию региона.
"Любое промышленное применение начинается с наличия спроса, поэтому прошу профильные министерства определить, что конкретно требуется рынку и в каком объеме. Согласен, что высокоактивированные угли – интересное направление, но надо понять, где конкретно они будут реально нужны и действительно ли в опытной эксплуатации они лучше существующих аналогов", - отметил губернатор Александр Цыбульский и поручил провести предварительные переговоры с основными потребителями этой продукции, узнать их мнение и понять, при каких условиях они сделают выбор в их пользу.