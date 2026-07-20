Архангельская область будет развивать добычу и переработку торфа

АРХАНГЕЛЬСК, 20 июл – РИА Новости. Архангельская область намерена развивать сотрудничество с Белоруссией по добыче и переработке торфа для нужд сельского хозяйства и промышленности, сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам оперативного совещания.

Делегация Архангельской области , в состав которой вошли представители регионального министерства науки, высшей школы и научно-технологического развития, Лаверовского центра и предприятия "АГД Даймондс", посетила Белоруссию для знакомства с опытом внедрения в производство результатов научных изысканий в области глубокой переработки торфа.

Как отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Иван Дементьев, регион обладает огромными запасами торфа и опыт белорусских коллег будет способствовать научно-технологическому и экономическому развитию.

« "Запасы торфа в Архангельской области оцениваются более чем в 700 миллионов тонн. У нас в регионе преобладают верховые торфа, наиболее перспективные для изготовления сорбентов и активированного угля, но имеются достаточные запасы переходного и низового торфа, пригодного для создания продуктов сельскохозяйственного назначения", - отметил Дементьев, слова которого приводятся в сообщении.

В Белоруссии представители Архангельской области побывали в Институте природопользования Национальной академии наук, ознакомились с работой лаборатории нефтесорбентов. В филиале института "Экспериментальная база Свислочь" изучили опытно-промышленные установки производства активированного угля и минерально-торфяных гранул – эффективного удобрения из торфа.

Они также посетили предприятия, участвующие в проектах глубокой переработки торфа: "ЧервеньАГРО" и "Зеленоборское". На их базе по патентам Института природопользования производится множество видов продукции из торфа, в том числе гуматы сельскохозяйственного использования – природные стимуляторы роста растений.

По итогам визита в Белоруссию намечены совместные планы по трем направлениям научных исследований в области добычи и переработки торфа: торфогрунты и гуминовые удобрения, сорбент нефтепродуктов на основе торфа, высококачественные активированные угли.

Активированные угли используются для различных целей: для очистки воды питьевого и хозяйственно-бытового назначения, сточных вод, очистки газов, применяемых в промышленности, изготовления средств индивидуальной защиты при работе в загазованной среде, глубокой переработки тяжелых остатков нефти.

Зампред подчеркнул, что вопросы организации научных исследований, необходимых для успешной реализации этих проектов, будут решаться на рабочей группе по биоресурсам и сельскому хозяйству при совете по научно-технологическому развитию региона.