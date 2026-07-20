В Токио объявили тревогу из-за жары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Токио ожидается температура до 36 градусов в понедельник.
- Предупреждение о жаре распространяется на 39 из 47 префектур Японии.
- Температура в большинстве регионов страны будет на 2–7 градусов выше среднегодовых показателей.
ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Объявление о тревоге в Токио из-за жары пришло на телефоны жителей японской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник в Токио столбик термометра поднимется до 36 градусов.
Согласно данным метеорологического агентства, которые изучило РИА Новости, аналогичная мера распространена еще на 38 префектур. Таким образом, предупреждение действует в 39 из 47 префектур Японии.
В соседней с Токио префектуре Сайтама ожидается 38 градусов, в Нагое, Киото, Яманаси, Гифу, Фукуи – 37 градусов. Почти по всей территории страны, включая и северные районы, температура поднимется выше среднегодовых показателей от 2 до 7 градусов. В Токио – на 6 градусов выше среднегодовых значений для этого дня.
Предстоящая неделя будет жаркой для большинства регионов страны – столбик термометра от северного острова Хоккайдо до южной Фукуоки будет стойко держаться выше 30 градусов. В Токио ожидается 36-37, в Нагое – 40.