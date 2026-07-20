В Токио объявили тревогу из-за жары

В соседней с Токио префектуре Сайтама ожидается 38 градусов, в Нагое, Киото, Яманаси, Гифу, Фукуи – 37 градусов. Почти по всей территории страны, включая и северные районы, температура поднимется выше среднегодовых показателей от 2 до 7 градусов. В Токио – на 6 градусов выше среднегодовых значений для этого дня.