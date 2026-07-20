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В Токио объявили тревогу из-за жары - РИА Новости, 20.07.2026
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05:48 20.07.2026
В Токио объявили тревогу из-за жары

В Токио и еще 38 префектурах объявили тревогу из-за жары

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДевушки под зонтиками в жаркий день в Токио
Девушки под зонтиками в жаркий день в Токио - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Девушки под зонтиками в жаркий день в Токио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Токио ожидается температура до 36 градусов в понедельник.
  • Предупреждение о жаре распространяется на 39 из 47 префектур Японии.
  • Температура в большинстве регионов страны будет на 2–7 градусов выше среднегодовых показателей.
ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Объявление о тревоге в Токио из-за жары пришло на телефоны жителей японской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник в Токио столбик термометра поднимется до 36 градусов.
Согласно данным метеорологического агентства, которые изучило РИА Новости, аналогичная мера распространена еще на 38 префектур. Таким образом, предупреждение действует в 39 из 47 префектур Японии.
В соседней с Токио префектуре Сайтама ожидается 38 градусов, в Нагое, Киото, Яманаси, Гифу, Фукуи – 37 градусов. Почти по всей территории страны, включая и северные районы, температура поднимется выше среднегодовых показателей от 2 до 7 градусов. В Токио – на 6 градусов выше среднегодовых значений для этого дня.
Предстоящая неделя будет жаркой для большинства регионов страны – столбик термометра от северного острова Хоккайдо до южной Фукуоки будет стойко держаться выше 30 градусов. В Токио ожидается 36-37, в Нагое – 40.
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