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В Красноярском крае десятилетний мальчик погиб от удара током - РИА Новости, 20.07.2026
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12:29 20.07.2026 (обновлено: 12:35 20.07.2026)
В Красноярском крае десятилетний мальчик погиб от удара током

В Красноярском крае 10-летний мальчик погиб от удара током во время дождя

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии/TelegramАвтоматическая мойка мальчика, погибшего от удара током в деревне Минино Красноярского края
Автоматическая мойка мальчика, погибшего от удара током в деревне Минино Красноярского края - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии/Telegram
Автоматическая мойка мальчика, погибшего от удара током в деревне Минино Красноярского края
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярском крае десятилетний ребенок погиб от удара током.
  • Трагедия произошла, когда он мыл квадроцикл с помощью автомойки.
КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. Десятилетний ребенок погиб в Красноярском крае от поражения электрическим током, мальчик мыл квадроцикл с помощью автомойки, когда начался дождь, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, трагедия произошла вечером в воскресенье во дворе дома по улице Полевой деревни Минино.
"Мальчик мыл квадроцикл с помощью автоматической мойки, которая была подключена к электрической сети через самодельный удлинитель. Во время мойки начался дождь. Пытаясь отключить оборудование, ребенок стал вытаскивать вилку из удлинителя, в этот момент его поразило электрическим током", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Семья погибшего десятилетнего мальчика на профилактическом учете не состоит.
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ПроисшествияКрасноярский крайРеспублика ХакасияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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