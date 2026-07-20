В Красноярском крае десятилетний мальчик погиб от удара током

КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. Десятилетний ребенок погиб в Красноярском крае от поражения электрическим током, мальчик мыл квадроцикл с помощью автомойки, когда начался дождь, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.