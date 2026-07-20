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В Тюмени ликвидируют последствия мощных ливней - РИА Новости, 20.07.2026
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22:46 20.07.2026
В Тюмени ликвидируют последствия мощных ливней

В Тюмени продолжаются работы по ликвидации последствий ливней

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия ливня
Последствия ливня - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия ливня . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюмени ведутся работы по ликвидации последствий мощных ливней, ежедневно откачивается более 10 тысяч кубических метров воды.
  • В городе установлен режим повышенной готовности на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям от 14 июля.
  • Выделены 12 зон повышенного риска, в которых подрядные организации и оперативные службы проводят работы по устранению подтоплений.
ТЮМЕНЬ, 20 июл – РИА Новости. Работы по ликвидации последствий мощных ливней ведутся в Тюмени, ежедневно откачивается более 10 тысяч кубических метров воды, сообщил глава города Максим Афанасьев.
"Продолжаются работы по ликвидации последствий мощных ливней. Ежедневно откачивается более 10 тысяч кубических метров воды. На основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям от 14 июля в Тюмени установлен режим повышенной готовности. Поручил службам и руководителям управ действовать максимально оперативно", - сообщил Афанасьев в канале на платформе "Макс".
По словам главы Тюмени, в городе выделены 12 зон повышенного риска: СНТ "Родничок" Уфимский переулок, район улиц Сеченова и Верещагина, Старая Зарека, Парфеново, Березняки, Казарово, микрорайоны "Тура" и "Тарманы", "Крестьянские места", ДОК, деревня Плеханово, Садовая улица.
Подрядные организации, представители строительных компаний и члены оперативного штаба работали на подтопленных участках 18 и 19 июля, сообщил глава города. Так, в Зареке и на ДОК прочистили канавы и прокопали обводные каналы, на улице Игримской для ускорения оттока воды тоже прокладывают каналы и делают насыпь для защиты жилого дома от дальнейшего поступления влаги.
Ранее в канале администрации Тюмени на платформе "Макс" сообщалось, что в мае сумма осадков в городе превысила месячную норму на 52%, в июне — на 157%, за первую декаду июня выпало 429% осадков, за половину июля при норме 87 миллиметров выпали 52 миллиметра осадков (60%), при этом на выходные прогнозировалось 23-28 миллиметров осадков. В понедельник в городе снова прошли ливни.
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