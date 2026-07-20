Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экономические отношения России со странами Запада не вернутся к прежнему состоянию даже при нормализации политических отношений, заявил спецпредставитель президента РФ Борис Титов.
- По словам Титова, Китай доказал свое преимущество в экономических отношениях, и Россия не замечала быстрого развития промышленности в Китае до введения санкций.
ООН, 20 июл – РИА Новости. Экономические отношения России со странами Запада не вернутся к прежнему состоянию даже в случае нормализации политических отношений, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Даже если сегодня мы вернемся к какому-то нормальному состоянию наших отношений на Западе, то экономические отношения не вернутся туда. Потому что Китай доказал, что он намного лучше (в нынешней ситуации - ред.) по большинству направлений", – сказал он в беседе с российскими журналистами.
"Мы совершали ошибку, не видя, что так быстро развилась промышленность в Китае, и только вот ситуация с санкциями заставила обратить внимание", – добавил Титов.