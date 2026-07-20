Экономические отношения России и Запада не будут прежними, заявил Титов

ООН, 20 июл – РИА Новости. Экономические отношения России со странами Запада не вернутся к прежнему состоянию даже в случае нормализации политических отношений, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.