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Экономические отношения России и Запада не будут прежними, заявил Титов - РИА Новости, 20.07.2026
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04:46 20.07.2026
Экономические отношения России и Запада не будут прежними, заявил Титов

Титов: экономические отношения России и Запада не вернутся к прежнему состоянию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экономические отношения России со странами Запада не вернутся к прежнему состоянию даже при нормализации политических отношений, заявил спецпредставитель президента РФ Борис Титов.
  • По словам Титова, Китай доказал свое преимущество в экономических отношениях, и Россия не замечала быстрого развития промышленности в Китае до введения санкций.
ООН, 20 июл – РИА Новости. Экономические отношения России со странами Запада не вернутся к прежнему состоянию даже в случае нормализации политических отношений, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Даже если сегодня мы вернемся к какому-то нормальному состоянию наших отношений на Западе, то экономические отношения не вернутся туда. Потому что Китай доказал, что он намного лучше (в нынешней ситуации - ред.) по большинству направлений", – сказал он в беседе с российскими журналистами.
"Мы совершали ошибку, не видя, что так быстро развилась промышленность в Китае, и только вот ситуация с санкциями заставила обратить внимание", – добавил Титов.
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