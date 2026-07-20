Титов назвал Россию королем офлайна

ООН, 20 июл – РИА Новости. Россия сильна цифровыми технологиями, однако одним "онлайном" невозможно вырастить зерно, а Арктику переместить в "облако", заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.