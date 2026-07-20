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Титов назвал Россию королем офлайна - РИА Новости, 20.07.2026
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04:07 20.07.2026
Титов назвал Россию королем офлайна

Титов: облачными технологиями нельзя вырастить зерно

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ Борис Титов
Специальный представитель президента РФ Борис Титов - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Специальный представитель президента РФ Борис Титов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпредставитель президента РФ Борис Титов заявил, что Россия сильна цифровыми технологиями.
  • По словам Титова, Россия также является «королем офлайна», так как многие жизненно важные задачи, такие как выращивание зерна и обеспечение водой, не могут быть решены только с помощью цифровых технологий.
ООН, 20 июл – РИА Новости. Россия сильна цифровыми технологиями, однако одним "онлайном" невозможно вырастить зерно, а Арктику переместить в "облако", заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Если говорить о преимуществах России, то Россия, конечно, сильна в онлайне, то есть в цифровых технологиях, но, конечно, мы "короли офлайна", потому что невозможно вырастить зерно, добиться того, чтобы вода была в каждом доме. Невозможно Арктику переместить в облако", – сказал Титов в беседе с российскими журналистами.
Россия, добавил он, является "королем офлайна" сегодняшних жизненных потребностей человека.
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РоссияАрктикаБорис ТитовЭкономика
 
 
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