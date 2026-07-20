Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецпредставитель президента РФ Борис Титов заявил, что Россия сильна цифровыми технологиями.
- По словам Титова, Россия также является «королем офлайна», так как многие жизненно важные задачи, такие как выращивание зерна и обеспечение водой, не могут быть решены только с помощью цифровых технологий.
ООН, 20 июл – РИА Новости. Россия сильна цифровыми технологиями, однако одним "онлайном" невозможно вырастить зерно, а Арктику переместить в "облако", заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Если говорить о преимуществах России, то Россия, конечно, сильна в онлайне, то есть в цифровых технологиях, но, конечно, мы "короли офлайна", потому что невозможно вырастить зерно, добиться того, чтобы вода была в каждом доме. Невозможно Арктику переместить в облако", – сказал Титов в беседе с российскими журналистами.
Россия, добавил он, является "королем офлайна" сегодняшних жизненных потребностей человека.
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