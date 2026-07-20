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Титов рассказал о встрече с постпредом США при ООН - РИА Новости, 20.07.2026
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03:29 20.07.2026
Титов рассказал о встрече с постпредом США при ООН

Титов: встреча с постпредом США при ООН Уолтцем прошла в деловом формате

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Борис Титов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов встретился с американским постпредом при ООН Майком Уолтцем и зампостпреда США при ООН Дэн Негреа.
  • Встреча прошла в деловом и комфортном формате, был заинтересованный разговор.
  • Обсуждались проблемы экстерриториального характера в контексте целей устойчивого развития, и США выразили заинтересованность в координации с Россией по взаимным действиям.
ООН, 20 июл – РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов рассказал, что встретился с американским постпредом при ООН Майком Уолтцем.
"Мы встречались с (постпредом США при ООН Майком - ред.) Уолтцем и (зампостпреда США при ООН Дэн – ред.) Негреа там тоже был", – сказал он российским журналистам.
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Титов заявил, что встреча прошла в очень деловом, комфортном формате, был очень заинтересованный разговор. По его словам, обсуждались, среди прочего, проблемы, которые носят экстерриториальный характер в контексте целей устойчивого развития.
"Есть проблемы, которые даже такая крупная, мощная страна, как США, не может решить, и они подтвердили, что они будут заинтересованы в том, чтобы ввести координацию и открыты для разговора с Россией по взаимным действиям, по компенсации этих угроз, они понимают их наличие", – подчеркнул Титов.
По его словам, первый разговор состоялся.
"Я думаю, что еще раз мы подтвердили, что диалог может быть, что диалог носит конструктивный и благожелательный характер и в дальнейшем будет продолжаться", – добавил он.
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