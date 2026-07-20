Титов рассказал о встрече с постпредом США при ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов встретился с американским постпредом при ООН Майком Уолтцем и зампостпреда США при ООН Дэн Негреа.

Встреча прошла в деловом и комфортном формате, был заинтересованный разговор.

Обсуждались проблемы экстерриториального характера в контексте целей устойчивого развития, и США выразили заинтересованность в координации с Россией по взаимным действиям.

ООН, 20 июл – РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов рассказал, что встретился с американским постпредом при ООН Майком Уолтцем.

"Мы встречались с (постпредом США при ООН Майком - ред.) Уолтцем и (зампостпреда США при ООН Дэн – ред.) Негреа там тоже был", – сказал он российским журналистам.

Титов заявил, что встреча прошла в очень деловом, комфортном формате, был очень заинтересованный разговор. По его словам, обсуждались, среди прочего, проблемы, которые носят экстерриториальный характер в контексте целей устойчивого развития.

"Есть проблемы, которые даже такая крупная, мощная страна, как США, не может решить, и они подтвердили, что они будут заинтересованы в том, чтобы ввести координацию и открыты для разговора с Россией по взаимным действиям, по компенсации этих угроз, они понимают их наличие", – подчеркнул Титов.

По его словам, первый разговор состоялся.