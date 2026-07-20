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В СВР рассказали, где Германия проводит ядерные эксперименты - РИА Новости, 20.07.2026
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11:32 20.07.2026 (обновлено: 11:46 20.07.2026)
В СВР рассказали, где Германия проводит ядерные эксперименты

СВР: ядерные эксперименты в ФРГ идут на шести исследовательских реакторах

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Германии на шести исследовательских реакторах в университетах проводятся эксперименты по ядерно-оружейной тематике.
  • В профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность.
  • В этих работах участвуют 30 национальных университетов Германии, включая Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена и Берлинский технический университет.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Эксперименты по ядерно-оружейной тематике идут на шести исследовательских реакторах в университетах Германии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Как отмечается в сообщении, в СВР поступает информация о том, что в профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность. В этих работах участвуют 30 национальных университетов.
По информации СВР, в числе этих университетов - Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена, Берлинский технический университет.
"Практические эксперименты осуществляются на шести функционирующих в этих центрах исследовательских реакторах", - говорится в сообщении.
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