В СВР рассказали, где Германия проводит ядерные эксперименты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Германии на шести исследовательских реакторах в университетах проводятся эксперименты по ядерно-оружейной тематике.
- В профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность.
- В этих работах участвуют 30 национальных университетов Германии, включая Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена и Берлинский технический университет.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Эксперименты по ядерно-оружейной тематике идут на шести исследовательских реакторах в университетах Германии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Как отмечается в сообщении, в СВР поступает информация о том, что в профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность. В этих работах участвуют 30 национальных университетов.
По информации СВР, в числе этих университетов - Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена, Берлинский технический университет.
"Практические эксперименты осуществляются на шести функционирующих в этих центрах исследовательских реакторах", - говорится в сообщении.