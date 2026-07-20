В СВР рассказали, где Германия проводит ядерные эксперименты

Краткий пересказ от РИА ИИ В Германии на шести исследовательских реакторах в университетах проводятся эксперименты по ядерно-оружейной тематике.

В профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность.

В этих работах участвуют 30 национальных университетов Германии, включая Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена и Берлинский технический университет.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Эксперименты по ядерно-оружейной тематике идут на шести исследовательских реакторах в университетах Германии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Как отмечается в сообщении, в СВР поступает информация о том, что в профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность. В этих работах участвуют 30 национальных университетов.

По информации СВР, в числе этих университетов - Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена, Берлинский технический университет.