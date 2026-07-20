Краткий пересказ от РИА ИИ
- Западные союзники Германии отмечают масштабность работ Берлина по ядерно-оружейным направлениям.
- В этих работах участвуют 30 национальных университетов Германии.
- Среди участвующих университетов — Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена, Берлинский технический университет.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Западные союзники Германии отмечают масштабность работ Берлина по ядерно-оружейным направлениям, в которых участвуют 30 национальных университетов, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Западные союзники Берлина отмечают масштабность его нынешних работ по таким чувствительным направлениям, как специальное материаловедение, физика ударных волн, ядерная и нейтронная физика, в которые вовлечены 30 национальных университетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в числе этих университетов - Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена, Берлинский технический университет.