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СВР: Запад отмечает масштабность работ ФРГ по ядерному оружию - РИА Новости, 20.07.2026
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11:29 20.07.2026 (обновлено: 11:39 20.07.2026)
СВР: Запад отмечает масштабность работ ФРГ по ядерному оружию

СВР: союзники ФРГ отметили масштаб работ Германии по ядерным направлениям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Западные союзники Германии отмечают масштабность работ Берлина по ядерно-оружейным направлениям.
  • В этих работах участвуют 30 национальных университетов Германии.
  • Среди участвующих университетов — Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена, Берлинский технический университет.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Западные союзники Германии отмечают масштабность работ Берлина по ядерно-оружейным направлениям, в которых участвуют 30 национальных университетов, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Как отмечается в сообщении, в СВР поступает информация о том, что в профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность.
"Западные союзники Берлина отмечают масштабность его нынешних работ по таким чувствительным направлениям, как специальное материаловедение, физика ударных волн, ядерная и нейтронная физика, в которые вовлечены 30 национальных университетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в числе этих университетов - Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена, Берлинский технический университет.
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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