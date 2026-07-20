Памфилова рассказала о голосовании участников СВО на сентябрьских выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ Голосование военнослужащих на сентябрьских выборах в зоне СВО планируется на временных избирательных участках, образованных на территории воинских частей.

Если воинская часть находится в населенном пункте в пределах избирательного округа, военнослужащие включаются в список избирателей и участвуют в голосовании на избирательном участке, образованном в общем порядке.

Для обеспечения безопасности голосующих военнослужащих ЦИК предусмотрел возможность проводить голосование с использованием дополнительных форм: на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Голосование военнослужащих на сентябрьских выборах в зоне СВО планируется на временных избирательных участках, образованных на территории воинских частей, сообщила в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"Голосование военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции планируется проводить на временных избирательных участках, образованных на территории воинских частей. При этом участковые избирательные комиссии преимущественно сформируются из числа военнослужащих", - рассказала она.

Кроме того, Памфилова отметила, что если места дислокации воинских подразделений находятся в одном населенном пункте или на незначительном удалении друг от друга, то в зависимости от численности избирателей одна участковая избирательная комиссия может проводить голосование для двух и более воинских подразделений.

"А если воинская часть находится в населенном пункте в пределах избирательного округа, военнослужащие включаются в список избирателей избирательного участка и участвуют в голосовании на избирательном участке, образованном в общем порядке", - уточнила глава Центризбиркома России

Памфилова добавила, что для обеспечения безопасности голосующих военнослужащих ЦИК предусмотрел возможность проводить голосование с использованием дополнительных форм: на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах. Такое голосование проводится в регионах, на территории которых распространяется действие положения об особенностях подготовки и проведения выборов в период военного положения.