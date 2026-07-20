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Памфилова рассказала о голосовании участников СВО на сентябрьских выборах - РИА Новости, 20.07.2026
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20:16 20.07.2026
Памфилова рассказала о голосовании участников СВО на сентябрьских выборах

Памфилова: голосование в зоне СВО планируется на временных участках

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голосование военнослужащих на сентябрьских выборах в зоне СВО планируется на временных избирательных участках, образованных на территории воинских частей.
  • Если воинская часть находится в населенном пункте в пределах избирательного округа, военнослужащие включаются в список избирателей и участвуют в голосовании на избирательном участке, образованном в общем порядке.
  • Для обеспечения безопасности голосующих военнослужащих ЦИК предусмотрел возможность проводить голосование с использованием дополнительных форм: на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Голосование военнослужащих на сентябрьских выборах в зоне СВО планируется на временных избирательных участках, образованных на территории воинских частей, сообщила в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Голосование военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции планируется проводить на временных избирательных участках, образованных на территории воинских частей. При этом участковые избирательные комиссии преимущественно сформируются из числа военнослужащих", - рассказала она.
Кроме того, Памфилова отметила, что если места дислокации воинских подразделений находятся в одном населенном пункте или на незначительном удалении друг от друга, то в зависимости от численности избирателей одна участковая избирательная комиссия может проводить голосование для двух и более воинских подразделений.
"А если воинская часть находится в населенном пункте в пределах избирательного округа, военнослужащие включаются в список избирателей избирательного участка и участвуют в голосовании на избирательном участке, образованном в общем порядке", - уточнила глава Центризбиркома России.
Памфилова добавила, что для обеспечения безопасности голосующих военнослужащих ЦИК предусмотрел возможность проводить голосование с использованием дополнительных форм: на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах. Такое голосование проводится в регионах, на территории которых распространяется действие положения об особенностях подготовки и проведения выборов в период военного положения.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего в единый день голосования 2026 года запланировано более 2,2 тысяч кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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