Памфилова назвала вопрос участия бойцов СВО в выборах одним из самых важных

Краткий пересказ от РИА ИИ Памфилова заявила, что вопрос реализации избирательных прав участников специальной военной операции — один из самых важных в повестке Центризбиркома.

Центризбирком создал правовую основу для реализации активного избирательного права всеми военнослужащими без исключения, учитывая специфику военной службы.

Каждый военнослужащий в России имеет возможность принять участие в выборах в наиболее удобной для него форме, независимо от места дислокации.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вопрос реализации избирательных прав участников специальной военной операции - один из самых важных в повестке ЦИК, заявила в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"Вопрос о реализации избирательных прав наших бойцов, тех, кто сегодня с оружием в руках защищает суверенитет и безопасность страны, один из самых важных в нашей повестке", - сказала Памфилова

Она подчеркнула, что Центризбирком относится к этому вопросу с глубочайшей ответственностью, поскольку понимает, что для бойцов СВО участие в голосовании - это не просто юридическая процедура, а "возможность сказать свое слово о будущем России , за которое они сражаются".

"Меньшее, что мы можем для них сделать – обеспечить это участие. Сегодня создана полноценная правовая основа для реализации активного избирательного права всеми военнослужащими без исключения. Эта система голосования учитывает специфику военной службы, характер выполняемых задач и оперативно-тактическую обстановку", - добавила глава ЦИК.