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Памфилова назвала вопрос участия бойцов СВО в выборах одним из самых важных - РИА Новости, 20.07.2026
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20:05 20.07.2026
Памфилова назвала вопрос участия бойцов СВО в выборах одним из самых важных

Памфилова назвала вопрос реализации избирательных прав бойцов СВО очень важным

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Памфилова заявила, что вопрос реализации избирательных прав участников специальной военной операции — один из самых важных в повестке Центризбиркома.
  • Центризбирком создал правовую основу для реализации активного избирательного права всеми военнослужащими без исключения, учитывая специфику военной службы.
  • Каждый военнослужащий в России имеет возможность принять участие в выборах в наиболее удобной для него форме, независимо от места дислокации.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вопрос реализации избирательных прав участников специальной военной операции - один из самых важных в повестке ЦИК, заявила в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Вопрос о реализации избирательных прав наших бойцов, тех, кто сегодня с оружием в руках защищает суверенитет и безопасность страны, один из самых важных в нашей повестке", - сказала Памфилова.
Она подчеркнула, что Центризбирком относится к этому вопросу с глубочайшей ответственностью, поскольку понимает, что для бойцов СВО участие в голосовании - это не просто юридическая процедура, а "возможность сказать свое слово о будущем России, за которое они сражаются".
"Меньшее, что мы можем для них сделать – обеспечить это участие. Сегодня создана полноценная правовая основа для реализации активного избирательного права всеми военнослужащими без исключения. Эта система голосования учитывает специфику военной службы, характер выполняемых задач и оперативно-тактическую обстановку", - добавила глава ЦИК.
Памфилова особо отметила, что в России каждый военнослужащий, независимо от места дислокации, имеет возможность принять участие в выборах в наиболее удобной для него форме.
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