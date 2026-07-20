ВСУ за сутки потеряли более 140 боевиков в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ.
- ВСУ потеряли более 140 военных, девять боевых бронированных машин и другую технику за сутки.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли более 140 военных, девять боевых бронированных машин за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николайполье, Кондратовка, Краматорск, Николаевка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 140 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США", - говорится в сводке.