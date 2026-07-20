ВСУ за сутки потеряли более 60 боевиков в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 60 военных и 21 автомобиль в зоне действий группировки войск "Днепр".
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 60 военных и 21 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Уничтожено более 60 военнослужащих, 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лежино, Юрковка и Орехов Запорожской области.