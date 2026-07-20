Суд заочно арестовал блогера Светова*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Савеловский суд Москвы заочно арестовал блогера Михаила Светова* по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента.
- Ранее Светова* штрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Савеловский суд Москвы заочно арестовал блогера Михаила Светова* по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что 20 июля суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Светову* меры пресечения в виде заключения под стражу. Блогеру вменяют нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за нарушение иноагентского законодательства.
Ранее Светова* штрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом
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