Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно арестовал блогера Светова* - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 20.07.2026
Суд заочно арестовал блогера Светова*

РИА Новости: суд в Москве заочно арестовал блогера-иноагента Михаила Светова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМихаил Светов*
Михаил Светов* - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Михаил Светов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Савеловский суд Москвы заочно арестовал блогера Михаила Светова* по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента.
  • Ранее Светова* штрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Савеловский суд Москвы заочно арестовал блогера Михаила Светова* по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что 20 июля суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Светову* меры пресечения в виде заключения под стражу. Блогеру вменяют нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за нарушение иноагентского законодательства.
Ранее Светова* штрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Приставы взыскали с Дудя* почти 45 тысяч рублей
Вчера, 21:59
 
ПроисшествияМихаил Светов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала