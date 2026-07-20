В Сумах прогремел еще один взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сумах на северо-востоке Украины прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее в понедельник украинские СМИ уже сообщали о взрывах в городе.

"Взрыв слышен в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".