Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал экс-участницу "Дома-2" за отказ от медосвидетельствования - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 20.07.2026
Суд оштрафовал экс-участницу "Дома-2" за отказ от медосвидетельствования

Суд оштрафовал экс-участницу "Дома-2" Брагину за отказ от медосвидетельствования

© Фото : соцсети блогераБлогер Анастасия Брагина
Блогер Анастасия Брагина - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : соцсети блогера
Блогер Анастасия Брагина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировой судья судебного участка № 160 района Покровское-Стрешнево Москвы назначил Анастасии Брагиной административный штраф.
  • Штраф в размере 4 тысяч рублей был назначен за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения.
  • Ночью 19 июля в отделении полиции Брагина не выполнила требование сотрудника о прохождении медицинского освидетельствования, несмотря на наличие внешних признаков опьянения.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка № 160 района Покровское-Стрешнево Москвы назначил административный штраф бывшей участнице реалити-шоу "Дом-2" Анастасии Брагиной за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения, сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
"Суд назначил Брагиной наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как сообщили в инстанции, ночью 19 июля в отделении полиции Брагина не выполнила законное требование сотрудника о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Основанием для направления на освидетельствование послужили внешние признаки: у девушки были нарушена речь, изменен цвет кожных покровов лица, при этом запах алкоголя отсутствовал, что дало основания полагать, что она употребила наркотические средства без назначения врача.
Юлия Реутова в Паттайе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Экс-участнице "Дома-2" выдали справку о недееспособности
5 марта, 15:59
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала