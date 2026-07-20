Суд оштрафовал экс-участницу "Дома-2" за отказ от медосвидетельствования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировой судья судебного участка № 160 района Покровское-Стрешнево Москвы назначил Анастасии Брагиной административный штраф.
- Штраф в размере 4 тысяч рублей был назначен за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения.
- Ночью 19 июля в отделении полиции Брагина не выполнила требование сотрудника о прохождении медицинского освидетельствования, несмотря на наличие внешних признаков опьянения.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка № 160 района Покровское-Стрешнево Москвы назначил административный штраф бывшей участнице реалити-шоу "Дом-2" Анастасии Брагиной за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения, сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
"Суд назначил Брагиной наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как сообщили в инстанции, ночью 19 июля в отделении полиции Брагина не выполнила законное требование сотрудника о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Основанием для направления на освидетельствование послужили внешние признаки: у девушки были нарушена речь, изменен цвет кожных покровов лица, при этом запах алкоголя отсутствовал, что дало основания полагать, что она употребила наркотические средства без назначения врача.
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