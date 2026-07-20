Суд оштрафовал экс-участницу "Дома-2" за отказ от медосвидетельствования

Как сообщили в инстанции, ночью 19 июля в отделении полиции Брагина не выполнила законное требование сотрудника о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Основанием для направления на освидетельствование послужили внешние признаки: у девушки были нарушена речь, изменен цвет кожных покровов лица, при этом запах алкоголя отсутствовал, что дало основания полагать, что она употребила наркотические средства без назначения врача.