Защита армянской оппозиционерки Манукян обжаловала ее арест

Краткий пересказ от РИА ИИ Защита Арекназ Манукян, члена правления партии "Мать-Армения", обжаловала ее арест в апелляционном суде Армении.

В ее отношении инициировано публичное уголовное преследование по статье "Разглашение сведений, составляющих государственную тайну".

Партия "Мать-Армения" назвала преследование своего члена правления политическим и призвала не допустить установления в стране диктатуры.

ЕРЕВАН, 20 июл – РИА Новости. Защита члена правления оппозиционной партии "Мать-Армения" Арекназ Манукян обжаловала ее арест в апелляционном суде Армении, сообщает пресс-служба партии.

Девятого июля пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что в рамках уголовного производства в отношении Манукян инициировано публичное уголовное преследование по статье "Разглашение сведений, составляющих государственную тайну". В тот же день вечером она была арестована судом на два месяца. В партии "Мать-Армения" назвали это политическим преследованием, призвав общество и политсилы не допустить установления в стране диктатуры.

"Команда адвокатов члена правления партии "Мать Армения" Арекназ Манукян подала жалобу в апелляционный уголовный суд против решения суда первой инстанции о применении в ее отношении двухмесячного ареста", - говорится в сообщении.

В конце мая суд в Ереване арестовал на два месяца лидера партии "Мать-Армения" Андраника Теваняна, которого премьер страны Никол Пашинян обвинял в измене родине. СК Армении сообщил, что в отношении Теваняна было инициировано уголовное производство по признакам статей "Государственная измена" и "Шпионаж". Политик назвал эти обвинения смешными и абсурдными.