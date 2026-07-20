Рейтинг@Mail.ru
Защита армянской оппозиционерки Манукян обжаловала ее арест - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 20.07.2026
Защита армянской оппозиционерки Манукян обжаловала ее арест

Защита армянской оппозиционерки Манукян обжаловала ее арест в суде

© Sputnik / Aram NersesyanАрегназ Манукян
Арегназ Манукян - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Sputnik / Aram Nersesyan
Арегназ Манукян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита Арекназ Манукян, члена правления партии "Мать-Армения", обжаловала ее арест в апелляционном суде Армении.
  • В ее отношении инициировано публичное уголовное преследование по статье "Разглашение сведений, составляющих государственную тайну".
  • Партия "Мать-Армения" назвала преследование своего члена правления политическим и призвала не допустить установления в стране диктатуры.
ЕРЕВАН, 20 июл – РИА Новости. Защита члена правления оппозиционной партии "Мать-Армения" Арекназ Манукян обжаловала ее арест в апелляционном суде Армении, сообщает пресс-служба партии.
Девятого июля пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что в рамках уголовного производства в отношении Манукян инициировано публичное уголовное преследование по статье "Разглашение сведений, составляющих государственную тайну". В тот же день вечером она была арестована судом на два месяца. В партии "Мать-Армения" назвали это политическим преследованием, призвав общество и политсилы не допустить установления в стране диктатуры.
"Команда адвокатов члена правления партии "Мать Армения" Арекназ Манукян подала жалобу в апелляционный уголовный суд против решения суда первой инстанции о применении в ее отношении двухмесячного ареста", - говорится в сообщении.
В конце мая суд в Ереване арестовал на два месяца лидера партии "Мать-Армения" Андраника Теваняна, которого премьер страны Никол Пашинян обвинял в измене родине. СК Армении сообщил, что в отношении Теваняна было инициировано уголовное производство по признакам статей "Государственная измена" и "Шпионаж". Политик назвал эти обвинения смешными и абсурдными.
Адвокат политика Арам Орбелян ранее заявил журналистам, что оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Теваняна не было. По его словам, ни описание обвинения, ни материалы дела не содержат обстоятельств, связанных с какой-либо другой уголовной статьей.
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Армения находится под внешним управлением, считает оппозиционный депутат
8 июля, 09:47
 
В миреАрменияЕреванНикол ПашинянСледственный комитет России (СК РФ)Парламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала