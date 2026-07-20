Суд на Украине отобрал храм у канонической УПЦ в Черкасской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд на Украине лишил общину канонической Украинской православной церкви права собственности на Петропавловский храм в селе Моисеевка.
- Храм 1808 года постройки изъят в пользу областной госадминистрации по иску прокуратуры.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Суд на Украине лишил общину канонической Украинской православной церкви (УПЦ) храма в Черкасской области, сообщил украинский союз православных журналистов.
"Хозяйственный суд Черкасской области лишил общину УПЦ права собственности на Петропавловский храм в селе Моисеевка. Судьи удовлетворили иск прокуратуры об изъятии памятника архитектуры XIX века в пользу областной госадминистрации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза православных журналистов.
В организации отметили, что прокуратура требовала изъять у УПЦ здание храма 1808 года постройки якобы для "защиты интересов государства" и надлежащего сохранения.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.