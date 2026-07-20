Суд на Украине отобрал храм у канонической УПЦ в Черкасской области

В организации отметили, что прокуратура требовала изъять у УПЦ здание храма 1808 года постройки якобы для "защиты интересов государства" и надлежащего сохранения.

Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.