Суд в Тюмени рассмотрит дело журналиста, обвиняемого в насилии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ленинский районный суд города Тюмени рассмотрит дело Сергея Суразакова, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста.
- Судебное заседание по делу назначено на 20 июля.
- Заседание пройдет в закрытом режиме в соответствии с требованиями процессуального законодательства.
ТЮМЕНЬ, 20 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд города Тюмени рассмотрит дело Сергея Суразакова, который обвиняется в сексуальном насилии в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
В конце августа 2025 года в местных пабликах появились сообщения о том, что главный редактор газеты "Тюменская губерния" Сергей Суразаков арестован в Тюмени по обвинению в сексуальном насилии, в пресс-службе судебной системы Тюменской области РИА Новости эту информацию тогда подтвердили.
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"В Ленинский районный суд поступило дело в отношении Сергея Суразакова, 1973 года рождения. Мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении не достигшего 14-летнего возраста и иных действиях сексуального характера, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей", - сообщили в пресс-службе.
Судебное заседание по делу назначено на 20 июля, в соответствии с требованиями процессуального законодательства оно пройдет в закрытом режиме.