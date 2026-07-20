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Суд в Тюмени рассмотрит дело журналиста, обвиняемого в насилии - РИА Новости, 20.07.2026
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16:08 20.07.2026
Суд в Тюмени рассмотрит дело журналиста, обвиняемого в насилии

РИА Новости: суд в Тюмени рассмотрит дело бывшего главреда местной газеты

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ленинский районный суд города Тюмени рассмотрит дело Сергея Суразакова, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста.
  • Судебное заседание по делу назначено на 20 июля.
  • Заседание пройдет в закрытом режиме в соответствии с требованиями процессуального законодательства.
ТЮМЕНЬ, 20 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд города Тюмени рассмотрит дело Сергея Суразакова, который обвиняется в сексуальном насилии в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
В конце августа 2025 года в местных пабликах появились сообщения о том, что главный редактор газеты "Тюменская губерния" Сергей Суразаков арестован в Тюмени по обвинению в сексуальном насилии, в пресс-службе судебной системы Тюменской области РИА Новости эту информацию тогда подтвердили.
«
"В Ленинский районный суд поступило дело в отношении Сергея Суразакова, 1973 года рождения. Мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении не достигшего 14-летнего возраста и иных действиях сексуального характера, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей", - сообщили в пресс-службе.
Судебное заседание по делу назначено на 20 июля, в соответствии с требованиями процессуального законодательства оно пройдет в закрытом режиме.
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