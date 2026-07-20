Суд в Тюмени рассмотрит дело журналиста, обвиняемого в насилии

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"В Ленинский районный суд поступило дело в отношении Сергея Суразакова, 1973 года рождения. Мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении не достигшего 14-летнего возраста и иных действиях сексуального характера, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей", - сообщили в пресс-службе.