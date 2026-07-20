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В Калининграде вынесли приговор по делу об организации незаконной миграции - РИА Новости, 20.07.2026
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14:17 20.07.2026
В Калининграде вынесли приговор по делу об организации незаконной миграции

Пять жителей Калининграда получили срок за организацию незаконной миграции

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд вынес приговор пяти жителям Калининграда по делу об организации незаконной миграции.
  • Организатор получил более 10 лет строгого режима, остальные — условные сроки.
  • Фигуранты дела заключали фиктивные гражданско-правовые договоры с иностранными гражданами, чтобы те могли законно оформить разрешение на работу или избежать аннулирования ранее выданных разрешений.
КАЛИНИНГРАД, 20 июл – РИА Новости. Суд вынес приговор пяти жителям Калининграда по делу об организации незаконной миграции, организатор получил более 10 лет строгого режима, остальные - условные сроки, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
По версии следствия, с января 2022 года по март 2025 года фигуранты заключили фиктивные гражданско‑правовые договоры с 23 иностранными гражданами за денежное вознаграждение. Затем сведения передали в миграционные органы, на основании чего иностранцы получили возможность законно оформить разрешение на работу либо избежать аннулирования ранее выданных разрешений.
"Три мужчины и две женщины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная организованной группой) и статьи 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации)", - говорится в сообщении регионального СУ СК на платформе "Макс".
Отмечается, что 53-летнему организатору схемы, ранее уже привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений, суд назначил наказание 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф 3,9 миллионов рублей.
Отмечается, что его соучастникам с учетом роли каждого по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы условно на сроки от 4 лет до 5 лет 6 месяцев и штрафы в размере от 200 тысяч до 3,1 миллионов рублей.
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