В Калининграде вынесли приговор по делу об организации незаконной миграции

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд вынес приговор пяти жителям Калининграда по делу об организации незаконной миграции.

Организатор получил более 10 лет строгого режима, остальные — условные сроки.

Фигуранты дела заключали фиктивные гражданско-правовые договоры с иностранными гражданами, чтобы те могли законно оформить разрешение на работу или избежать аннулирования ранее выданных разрешений.

КАЛИНИНГРАД, 20 июл – РИА Новости. Суд вынес приговор пяти жителям Калининграда по делу об организации незаконной миграции, организатор получил более 10 лет строгого режима, остальные - условные сроки, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, с января 2022 года по март 2025 года фигуранты заключили фиктивные гражданско‑правовые договоры с 23 иностранными гражданами за денежное вознаграждение. Затем сведения передали в миграционные органы, на основании чего иностранцы получили возможность законно оформить разрешение на работу либо избежать аннулирования ранее выданных разрешений.

"Три мужчины и две женщины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная организованной группой) и статьи 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации)", - говорится в сообщении регионального СУ СК на платформе "Макс".

Отмечается, что 53-летнему организатору схемы, ранее уже привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений, суд назначил наказание 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф 3,9 миллионов рублей.