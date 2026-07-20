Суд вернул иск к бывшей фирме Макаревича* по поводу бренда "Смак"

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд по интеллектуальным правам вернул компании «ТД Анри» из Владивостока ее иск к ООО «Продюсерская фирма "Самый смак"».

Истец просил отменить регистрацию трех товарных знаков «Смак» для двух классов товаров, объединяющих различные продукты питания.

Иск был оставлен без движения, а затем возвращен из-за недоплаты госпошлины и отсутствия доказательств соблюдения претензионного порядка.

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам вернул компании "ТД Анри" из Владивостока ее иск, в котором она просила частично прекратить правовую охрану трех товарных знаков "Смак", принадлежащих ООО "Продюсерская фирма "Самый смак", основным владельцем которой раньше был музыкант Андрей Макаревич* (признан в РФ иноагентом), говорится в материалах, изученных РИА Новости.

Ответчик зарегистрировал свои бренды, внешне отличающиеся только написанием и цветом, с 2008 по 2021 год. Совместно их действие распространяется на широкий перечень товаров и услуг нескольких классов.

Истец просил отменить регистрацию только для двух классов товаров, объединяющих такие продукты питания, как орехи, мясо, рыба, фрукты, овощи, сыры, мед, пироги, специи, мороженое и т.д. По мнению ООО "ТД Анри", правообладатель для этих товаров свои бренды не использует.

Иск в апреле был оставлен без движения, так как истец недоплатил 100 тысяч рублей госпошлины и не представил доказательства направления копии иска ответчику и соблюдения претензионного порядка. Поскольку недочеты приморская компания так и не устранила иск был возвращен ей без рассмотрения по существу.

По данным "БИР-Аналитик", основным видом деятельности ООО "ТД Анри" является торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.

Макаревич* с 1993 по 2005 год вел кулинарное телешоу "Смак", выходившее на ОРТ ("Первый канал"). Из сведений в "БИР-Аналитик" следует, что до декабря 2025 года ему принадлежал 51% в ООО "ПФ "Самый смак". Вторым совладельцем был Николай Билык. Сейчас единственный собственник – гендиректор Павел Судаков. Основным видом деятельности юрлица указана деятельность в области радиовещания, есть ряд дополнительных видов деятельности.